Les autorités d’Arménie doivent s’abstenir de toute action et déclaration visant à reconnaître l’Artsakh comme faisant partie de l’Azerbaïdjan affirme Araik Harutyunyan

Hier 23 mai, dans son discours au public concernant les défis externes et internes urgents, le président de la République de l’Artsakh, Arayik Harutyunyan, a exhorté les autorités de la République d’Arménie à s’abstenir de toute action et déclaration visant à reconnaître l’Artsakh comme faisant partie de l’Azerbaïdjan, en restant fidèle aux obligations souscrites par les documents nationaux et internationaux et aux intérêts et intérêts nationaux. :

Selon Arayik Harutyunyan, réalisant la situation vulnérable de la République d’Arménie dans la période d’après-guerre, les autorités de l’Artsakh ont compris divers développements et ont consciemment souffert et souffrent de nombreuses privations afin de neutraliser toutes les tentatives d’imposer concessions d’Arménie par la pression.

"Cependant, il existe des principes clairs et des lignes rouges, dont nous considérons les violations comme inacceptables et inadmissibles. Et reconnaître l’Artsakh comme faisant partie de l’Azerbaïdjan est l’une de ces lignes rouges, qui, nous en sommes sûrs, le reste pour la majorité de tous les Arméniens. Dans les actions et les positions liées à l’Artsakh, le principal point de repère pour la République d’Arménie devrait être l’expression de la volonté du peuple d’Artsakh, qui a été clairement démontrée par les référendums sur l’indépendance et la Constitution, avec le soutien inconditionnel de la République d’Arménie et tout le peuple arménien. Et le règlement des relations interétatiques arméno-azéries ne peut avoir lieu avec une logique complètement distincte du conflit entre l’Azerbaïdjan et l’Artsakh et au détriment des droits et intérêts vitaux du peuple de l’Artsakh, qui font partie intégrante et importante partie des droits et intérêts vitaux de toute la nation arménienne » a déclaré Arayik Harutyunyan. Source Artsakhpress

Krikor Amirzayan