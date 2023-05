Les États-Unis ont présenté un certain nombre de propositions à l’Arménie et à l’Azerbaïdjan lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères

Les États-Unis ont présenté un certain nombre de propositions à l’Arménie et à l’Azerbaïdjan lors de leurs entretiens avec les ministres des affaires étrangères à Washington au début du mois de mai, a déclaré un haut fonctionnaire du département d’État.

« Le processus de paix progresse. Le secrétaire d’État a reçu les deux ministres des Affaires étrangères au début du mois de mai pour examiner certaines des questions les plus litigieuses, notamment l’éloignement des forces le long de la frontière, le mécanisme de règlement des différends prévu par le traité sur lequel nous essayons de faciliter un accord, les droits et la sécurité des Arméniens de souche du Haut-Karabagh. Telles sont les nombreuses questions sur lesquelles nous avons travaillé », a déclaré Dereck Hogan, secrétaire adjoint principal au bureau des affaires européennes et eurasiennes du département d’État américain, lors d’une audition de la sous-commission de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants.

Il a ajouté que les États-Unis avaient fait des propositions à l’Arménie et à l’Azerbaïdjan.

« Nous avons présenté un certain nombre de propositions qui ont permis aux deux parties d’établir des passerelles. Elles ont donc repris ces propositions et les ont étudiées. Depuis, nous travaillons en étroite collaboration avec l’Union européenne. Charles Michel a accueilli les dirigeants à Bruxelles quelques semaines après que nous ayons accueilli les ministres des Affaires étrangères et ils se réuniront à nouveau, les deux dirigeants, celui de l’Azerbaïdjan et celui de l’Arménie, avec le chancelier allemand, le président français et le président de l’UE, Charles Michel, pour se concentrer à nouveau sur ce qu’il convient de faire pour que le processus soit mené à son terme. Nous avons encore un long chemin à parcourir et je voudrais en venir au corridor de Latchine. C’est un point sur lequeL nous avons beaucoup insisté, en particulier en ce qui concerne l’ouverture aux véhicules commerciaux et privés », a ajouté M. Hogan.