Henrikh Mkhitaryan ne participera pas à la finale de la Coupe d’Italie ce soir entre Inter Milan et Fiorentina

L’ancien capitaine de l’équipe nationale de football d’Arménie, Henrikh Mkhitaryan, ne participera pas à la finale de la Coupe d’Italie qui aura lieu ce 24 mais entre l’Inter Milan et Fiorentina.

Simone Inzaghi, l’entraîneur de l’Inter Milan l’a déclaré lors d’une conversation avec des journalistes. Hormis Henrikh Mkhitaryan, Milan Shkrinyar ne participera pas non plus au match final.

Henrikh Mkhitaryan ne participera pas à ce match en raison de la blessure qu’il a subie à la 44e minute de la demi-finale de la Ligue des champions entre Inter Milan et l’AC Milan.

L’Inter Milan a également atteint la finale de la Ligue des champions, où il affrontera le nouveau champion d’Angleterre Manchester City le 10 juin. En espérant que l’Arménien Henrikh Mkhitaryan puisse être rétabli de sa blessure et jour le match historique.

Krikor Amirzayan