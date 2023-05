La grande solitude géopolitique de l’Arménie, par Frédéric Encel

Ancienne république soviétique, ce petit pays du Caucase au passé douloureux concentre toutes les difficultés possibles.Rares sont les peuples à avoir autant souffert, rares les Etats à pâtir d’autant de faiblesses et de fragilités structurelles. En 1915, peu après les grands massacres de 1894-1896, 1,5 million de civils arméniens sont exterminés par le gouvernement jeune-turc de l’Empire ottoman finissant, des centaines de milliers de rescapés étant à la fois spoliés et dispersés au Proche-Orient et en Occident.

La suite sur le lien plus bas.