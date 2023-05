Le NAM nouveau est arrivé

Les abonnés àla version numérique de NAM peuvent dès aujourd’hui avoir accès au numéro du mois de juin du mensuel.

Au sommaire de cette édition toujours très riche, un dossier spécial de 12 pages consacré à Monté Melkonian, à l’occasion du 30e anniversaire de sa mort. Dans une interview exceptionnelle, son camarade de combat Alec Yenikomchian, revient sur la personnalité et les engagements de ce Californien déclaré héros national de l’Arménie et de l’Artsakh. Un témoignage à ne pas manquer.

La politique et la diplomatie française sont également au rendez-vous avec des interviews exclusives de Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France et Michaël Delaffosse, maire de Montpellier, ainsi qu’une analyse du voyage de Catherine Colonna en Arménie.

Autre moment fort de ce numéro : la riche interview sur 7 pages de l’historien Hans-Lukas Kieser, à propos de la sortie en version française, aux éditions du CNRS, de sa biographie magistrale de Talaat Pacha, obscur employé des postes qui allait bâtir les fondements de l’État turc moderne en procédant au génocide des Arméniens.

L’actualité est comme toujours au rendez-vous des Nouvelles d’Arménie Magazine de juin, avec l’analyse par Hakob Badalyan sur les négociations entre Bakou et Erevan, ou l’affaire de la statue dédiée à l’opération Némésis.

Comme d’habitude la culture et les sujets magazine et de société foisonnent tout au long des 116 pages de ce numéro passionnant à se procurer de toute urgence, en s’abonnant.