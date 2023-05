L’association de soutien à l’Artsakh rejette les dernières positions du Premier ministre d’Arménie

Le 22 mai, M. Nikol Pachinian, Premier ministre de la République d’Arménie, a déclaré que «

l’Arménie reconnaît l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan sur 86 600 kilomètres carrés, en

supposant que l’Azerbaïdjan reconnaisse le territoire arménien de 29 800 kilomètres carrés ».

Bien qu’entourée de précautions oratoires, cette position revient à reconnaître la souveraineté

de l’Azerbaïdjan sur le Haut-Karabagh.

L’Association de Soutien à l’Artsakh dénonce publiquement cette position qui ne correspond

ni aux aspirations majoritaires du peuple arménien, ni aux décisions prises par les Artsakhiotes

via leurs institutions démocratiquement élues, ni aux termes du Droit international.

L’Association souligne en particulier que M. Nikol Pachinian ne dispose d’aucun mandat donné

par les Artsakhiotes pour parler en leur nom.

L’Association de Soutien à l’Artsakh fait sienne la résolution adoptée en réaction par

l’Assemblée nationale artsakhiote selon laquelle « toute déclaration de Nikol Pachinian

ignorant la souveraineté de la République d’Artsakh, le droit à l’autodétermination de notre

peuple et le fait de sa réalisation, ainsi que tout document basé sur cette déclaration, sont

inacceptables et nuls et non avenus ».

L’Association rappelle que l’Artsakh a déclaré son indépendance en 1991, que le temps des

colonies est terminé. L’Association continuera de soutenir la République d’Artsakh

indépendante et appelle les Arméniens et toutes les Associations Arméniennes de France à en

faire de même.

Le Conseil d’Administration