« L’Artsakh n’a jamais fait et ne fera jamais partie de l’Azerbaïdjan, c’est la volonté de notre peuple »

Le président de l’Artsakh, Arayik Harutyunyan, déclare qu’un certain nombre de facteurs politiques et sécuritaires étrangers affectent directement le présent et l’avenir du peuple de l’Artsakh.

Dans un discours vidéo adressé à la population, il a souligné les facteurs suivants :

-Le blocus de l’Artsakh qui dure depuis plus de cinq mois et qui s’accompagne de difficultés humanitaires et politiques croissantes et de menaces pour la sécurité.

-La détérioration de la situation humanitaire et l’augmentation des risques dus à la perturbation continue des infrastructures vitales de l’Artsakh.

-L’augmentation continue du risque d’une nouvelle agression militaire de l’Azerbaïdjan contre l’Artsakh et les aspirations non dissimulées de procéder à un nettoyage ethnique.

-La violation grave des garanties russes de sécurité du peuple de l’Artsakh, inscrites dans la déclaration tripartite du 9 novembre 2020.

-L’augmentation des tensions géopolitiques dans la région et l’agressivité de l’Azerbaïdjan en raison du conflit russo-ukrainien.

-L’affaiblissement continu du système juridique international et l’incapacité de la communauté internationale à garantir la sécurité et les droits fondamentaux de la population de l’Artsakh, ainsi que la mise en œuvre des décisions des tribunaux internationaux.

-L’affaiblissement continu des positions de l’Arménie dans le processus de règlement des relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et les mesures visant à reconnaître l’Artsakh comme faisant partie de l’Azerbaïdjan.

Compte tenu de ce qui précède et d’autres facteurs, le Président a appelé ses compatriotes de l’Artsakh à ne pas se décourager et à être prêts à poursuivre la lutte, en laissant de côté les différences internes et en servant résolument le même objectif, le renforcement et le développement de l’Artsakh.

« L’Artsakh n’a pas été et ne sera pas une partie de l’Azerbaïdjan, parce que c’est la volonté de notre peuple, qui a suffisamment de détermination pour se battre pour ses droits et ses intérêts. Je suis sûr que ceux qui se battent ne seront pas laissés seuls, et que non seulement l’Arménie tout entière continuera à soutenir notre lutte, mais qu’il y aura aussi de précieux partisans dans l’arène internationale. Oui, la situation est difficile, mais elle n’est pas désespérée, et les autorités de l’Artsakh prennent et prendront toutes les mesures pratiques possibles pour résister aux défis externes et internes », a-t-il déclaré.

Le président Harutyunyan a appelé le peuple de la République d’Arménie à prouver de manière active et décisive que l’Artsakh ne peut être reconnu comme faisant partie de l’Azerbaïdjan et qu’il continue à défendre ce morceau le plus important de la patrie arménienne unie.

« Après tout, l’Artsakh est la patrie de tous les Arméniens, avec sa signification unique à la fois pour l’État arménien et pour la nation arménienne. Le peuple arménien est le propriétaire de la République d’Arménie, et c’est à lui de décider des questions nationales les plus importantes », a-t-il noté.

Arayik Harutyunyan a également lancé un appel aux compatriotes de la diaspora, les exhortant à se débarrasser du sentiment de déception, d’impuissance et d’indifférence et à exiger des gouvernements des pays de citoyenneté et de la République d’Arménie qu’ils prennent des mesures concrètes pour garantir le droit à l’autodétermination et la sécurité de l’Artsakh.

« Nous attendons de chaque personne et organisation arménienne de la diaspora qu’elle prenne toutes les mesures possibles pour soutenir l’Artsakh et freiner les activités criminelles de l’Azerbaïdjan. La diaspora dispose d’un énorme potentiel inexploité, capable d’assurer un succès sérieux dans les questions qui sont fatales pour la mère patrie », a-t-il souligné.

Le président a appelé les autorités de la République d’Arménie à s’abstenir de toute action ou déclaration visant à reconnaître l’Artsakh comme une partie de l’Azerbaïdjan, en adhérant aux obligations assumées par les documents nationaux et internationaux et aux intérêts nationaux.

« Il existe des principes clairs et des lignes rouges dont la violation est inacceptable. La reconnaissance de l’Artsakh en tant que partie de l’Azerbaïdjan est l’une de ces lignes rouges, qui, nous en sommes sûrs, le reste pour la majorité des Arméniens », a déclaré Arayik Harutyunyan.

Il a noté que dans toutes les actions liées à l’Artsakh, le principal point de repère pour la République d’Arménie devrait être l’expression de la volonté du peuple de l’Artsakh, qui a été démontrée sans équivoque par les référendums sur l’indépendance et la constitution, avec le soutien inconditionnel de la République d’Arménie et de l’ensemble du peuple arménien.

Le Président de l’Artsakh a également lancé un appel aux autorités de la Fédération de Russie et personnellement au Président Vladimir Poutine pour qu’ils respectent les obligations assumées par la déclaration tripartite du 9 novembre, en ouvrant le corridor de Lachin, en éliminant tous les obstacles azerbaïdjanais, en libérant les 120 000 habitants de l’Artsakh de la captivité terroriste et en empêchant les actions agressives de l’Azerbaïdjan à l’encontre du peuple de l’Artsakh.

« Indépendamment des actions des autres parties à la déclaration tripartite, la Russie a pris des engagements clairs, qui constituaient la base la plus sérieuse pour assurer le retour du peuple d’Artsakh après la guerre. Par conséquent, nous attendons un respect régulier et décisif de ces obligations dans l’intérêt du peuple d’Artsakh et des intérêts de la Fédération de Russie, ainsi que de l’amitié séculaire entre les peuples arménien et russe », a-t-il noté.

Le président Harutyunyan s’est ensuite adressé au peuple et aux autorités d’Azerbaïdjan, les exhortant à mettre fin à la politique de haine et de génocide à l’égard du peuple d’Artsakh, à être prêts à accepter réellement le principe de l’égalité des peuples et les droits du peuple arménien originaire d’Artsakh.

« Nous sommes prêts au dialogue, au règlement des conflits et à la paix dans un format international, mais sur la base des normes et des principes du droit international, en particulier les droits des peuples à l’égalité et à l’autodétermination, le non-recours à la force et à la menace de la force, le règlement pacifique des différends et les principes de l’intégration territoriale.Nous ne représentons aucune menace pour l’Azerbaïdjan, mais, d’un autre côté, le peuple d’Artsakh a le droit de se défendre, et la République d’Artsakh a l’obligation de protéger son propre peuple. Malgré les menaces constantes de l’Azerbaïdjan, je suis sûr que la création d’un environnement pacifique et digne et la fin d’une hostilité séculaire découlent des intérêts et des aspirations de nos peuples », a-t-il ajouté.

Il s’est également adressé à tous les acteurs de la communauté internationale, et en particulier au Conseil de sécurité de l’ONU, pour qu’ils veillent à la bonne application de la décision de la Cour internationale de justice de l’ONU du 22 février 2023, ainsi que pour qu’ils garantissent la sécurité du peuple de l’Artsakh en utilisant les outils nécessaires, conformément aux principes et aux objectifs des Nations Unies.