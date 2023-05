Pour l’enterrement de Pierre Gulumian à Yerablur

Pierre Gyulumyan, l’officier militaire du territoire européen de l’Armée secrète arménienne de libération de l’Arménie (ASALA), n’a pas achevé les 23 années de sa vie mouvementée. Le 21 mai, 41 ans après son martyre, sa dépouille a été enterrée dans la Patrie. Au début des années 1980, Pierre était la terreur du personnel diplomatique de l’État turc, le bras qui freinait les aspirations anti-arméniennes des États étrangers.

Nous estimons qu’il est nécessaire d’enregistrer les éléments suivants :

un groupe d’indigents, depuis 2019, a travaillé de toutes les manières possibles pour que la dépouille du camarade martyr ne soit pas transférée en Arménie et enterrée dans la patrie.

En observant les aspirations de ce groupe à la lumière des processus géopolitiques, idéologiques et moraux-psychologiques qui se déroulent en Arménie (y compris en Artsakh) et autour d’elle, on peut dire que même à l’œil nu de tous les Arméniens peuvent voir avec quelles arrière-pensées les cercles les plus élevés du gouvernement actuel de l’Arménie ont parrainé et continuent de parrainer leurs actions :

Ils n’ont pas pu empêcher le transfert des restes, mais leurs maître n’ont pas permis d’enterrer les restes de leur ami décédé à Yerablur sous sa pierre tombale, qui avait été placée dans le complexe commémoratif des martyrs de l’ASALA depuis 2000.

Lorsque Pierre et ses compagnons d’armes, ces jeunes hommes, nés et élevés en terre étrangère, avec Ararat en tête, la vision de la libération de l’Arménie confisquée dans leurs yeux flamboyants, ont parcouru le chemin de la lutte, ils ne pouvaient même pas rêver qu’un jour ils verraient la Patrie de leurs propres yeux. Par conséquent, quel est le sort des combattants de la lutte, dans quelle partie de la patrie leurs restes seront-ils enterrés ?

Pour eux, la patrie de Shushi à Sasun, d’Erevan à Van est une et unie.

Fonctionnaires et autres, vous ne pouvez ni comprendre ni percevoir cette réalité, car vous êtes des mercenaires dans l’esprit, vendus dans l’âme, vendus dans votre poche. Maintenant que vous avez temporairement accompli votre sale boulot, vous pouvez ramper devant les autorités turques, leur faire part de votre « exploit » et être sûr que vous recevrez définitivement votre part de la récompense.

Malgré les nombreuses barrières artificielles dressées contre nous, nous nous engageons à poursuivre notre mission de transporter sans interruption les dépouilles des combattants martyrs en Arménie, afin qu’elles soient réchauffés par le soleil abondant de la Patrie pendant la journée et que les étoiles du ciel de la Patrie brillent au-dessus d’elles la nuit.

23 mai 2023

MOUVEMENT POPULAIRE ARMENIEN

Conseil central (réorganisé)