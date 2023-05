Le Premier ministre Nikol Pachinian et Javier Colomina discutent du partenariat entre l’Arménie et l’ OTAN

Le premier ministre arménien, M. Nikol Pachinian, a reçu aujourd’hui le représentant spécial du secrétaire général de l’OTAN pour le Caucase du Sud et l’Asie centrale, M. Xavier Colomina, a annoncé le service de presse du gouvernement arménien. Les interlocuteurs ont discuté de questions liées au partenariat et à la coopération entre l’Arménie et l’OTAN.

Les deux parties ont également évoqué la situation à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, la délimitation de la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, ainsi que la sécurité et la stabilité de la frontière.

Elles ont également discuté de la situation dans et autour du Haut-Karabakh, de la crise humanitaire causée par le blocus illégal du corridor de Lachin par l’Azerbaïdjan, ainsi que de la création d’un mécanisme international de dialogue entre Bakou et Stepanakert.