La diplomatie énergétique de l’Azerbaïdjan s’oriente vers les Balkans

Fuad Shahbazov est étudiant à la School of Government and International Affairs (SGIA) de l’université de Durham.

Il a signé cette analyse :

L’Azerbaïdjan a modifié sa politique étrangère pour cibler la région des Balkans, plus vulnérable à la crise énergétique que les États d’Europe centrale et occidentale.

L’énergie est depuis longtemps l’élément central de la politique étrangère pragmatique de l’Azerbaïdjan, et elle a récemment pris de l’ampleur lorsque les pays européens ont cherché d’autres fournisseurs d’énergie pour remplacer les exportations de combustibles fossiles russes. Si les principaux pays membres de l’UE sont en mesure de compenser les pénuries d’énergie en utilisant les réserves énergétiques existantes, en recourant à des sources d’énergie alternatives et en important des volumes de gaz supplémentaires en provenance d’autres fournisseurs, les États balkaniques, moins développés, ont du mal à s’adapter au déficit énergétique.

Plus de gaz pour les Balkans

Le 26 avril, une cérémonie pour la signature du protocole d’accord visant à encourager la coopération entre Bulgartransgaz (Bulgarie), Transgaz (Roumanie), FGSZ (Hongrie), Eustream (Slovaquie) et la State Oil Company of the Azerbaijan Republic (SOCAR) s’est tenue à Sofia. Le mémorandum ouvre la voie à l’acheminement de volumes supplémentaires de gaz azerbaïdjanais vers les Balkans, dans un contexte de crise énergétique sans précédent en Europe, provoquée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. En outre, le document soulignant le partenariat stratégique de l’Azerbaïdjan avec les pays des Balkans facilitera la coopération entre les autorités locales et les opérateurs des systèmes de transmission et de distribution.

Dans le cadre du développement des relations multilatérales, les récentes visites du président Ilham Aliev en Albanie, en Bosnie-Herzégovine, en Bulgarie et en Serbie - avec lesquelles Bakou a établi des partenariats individuels - s’inscrivent dans un cadre plus large, l’Azerbaïdjan s’orientant de plus en plus vers les Balkans (..)

Remplacer le gaz russe

Selon le récent accord UE-Azerbaïdjan signé en février 2023, Bakou prévoit de doubler ses exportations de gaz naturel d’ici 2027, tandis que les premières mesures sont prises pour commencer à exporter de l’énergie verte vers les pays européens. En outre, les exportations de gaz naturel de l’Azerbaïdjan sont passées de 19 milliards de mètres cubes à 22,6 milliards de mètres cubes en 2022.

Malgré l’augmentation de ses exportations et de ses réserves de gaz naturel, l’Azerbaïdjan n’est pas en mesure de se substituer totalement à la Russie au niveau paneuropéen en termes d’approvisionnement en gaz. ( ...)

Bakou prévoit de pomper des volumes de gaz supplémentaires vers l’Europe après avoir extrait le premier gaz du champ gazier d’Absheron, ce qui constituera une étape clé dans l’augmentation de la production de gaz en Azerbaïdjan. Selon les estimations, le champ gazier possède environ 350 milliards de m3 de gaz naturel et 45 millions de tonnes de gaz condensé. Différents modèles de prévision indiquent que la production de gaz en Azerbaïdjan sera d’environ 49,2 milliards de m3 en 2024 et de 49,7 milliards de m3 en 2025.

Ressources partagées

On peut se demander si l’Azerbaïdjan serait en mesure d’augmenter simultanément les flux de gaz vers l’UE et les Balkans et de répondre à la croissance de la consommation intérieure. (...)

En outre, les activités de l’Azerbaïdjan dans les Balkans sont bien accueillies en raison des exportations de gaz naturel et de sa capacité à contribuer au développement de l’énergie verte et au transport de l’énergie provenant de sources renouvelables vers le marché européen. Selon les médias locaux, l’Azerbaïdjan prévoit d’augmenter la part des sources d’énergie renouvelables dans la production énergétique globale du pays à 30 % d’ici 2030.

À cet égard, un nouvel accord entre l’Azerbaïdjan, la Géorgie, la Hongrie et la Roumanie a été signé en décembre 2022 pour développer le câble électrique sous-marin stratégique de la mer Noire, d’une longueur de 1 100 kilomètres, destiné à transporter l’énergie de l’Azerbaïdjan vers l’Union européenne en passant par la Géorgie.

En outre, le rapprochement de l’Azerbaïdjan avec les pays des Balkans ne se limite pas aux exportations de combustibles fossiles et d’énergie verte, mais aussi à de grands projets d’investissement dans la région. Par exemple, en 2023, l’Azerbaïdjan devrait investir de manière significative dans l’infrastructure gazière en Albanie, dans le cadre de l’expansion en cours du réseau de distribution de gaz de la région. Bien que l’Albanie soit un pays de transit pour le corridor gazier méridional de l’Azerbaïdjan, étant l’un des pays du gazoduc transadriatique (TAP), le pays dépend principalement de l’énergie hydroélectrique, ainsi que de plus petites quantités d’importations d’énergie solaire et d’énergie fossile.

Quelques années auparavant, l’Azerbaïdjan a annoncé des projets similaires d’investissement dans l’infrastructure gazière de la Bulgarie, un autre client fidèle du gaz naturel azéri. Dans le même ordre d’idées, il n’est pas surprenant que l’Azerbaïdjan ait inauguré le nouveau siège de sa compagnie pétrolière nationale (SOCAR) au début du mois de mai 2023, car la compagnie est devenue un outil efficace de la puissance douce de l’Azerbaïdjan dans le bassin de la mer Noire.

Ainsi, la région de la mer Noire devient progressivement une zone particulièrement importante pour la diplomatie azerbaïdjanaise en raison de son importance stratégique et de sa proximité géographique avec l’Europe. L’augmentation de l’approvisionnement énergétique de l’Europe et la poursuite du développement de projets de connectivité essentiels, à savoir le corridor médian, ne feront qu’accroître les aspirations et les possibilités de Bakou.

Lire l’intégralité sur :

https://www.intellinews.com/opinion-azerbaijan-s-energy-diplomacy-pivots-to-the-balkans-279478/?source=albania