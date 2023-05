Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a assisté à la cérémonie d’inauguration du Centre technologique « Dalan » à Erevan. Le programme d’investissement est mis en œuvre avec le soutien du gouvernement arménien, le fonds de soutien à l’investissement d’Enterprise Armenia.



Les responsables du projet ont affirmé que le Centre technologique aura 158 000 mètres carrés de surface totale, offrira 3 000 emplois, sera composé de 22 étages et comprendra 34 000 mètres carrés de bureaux. Le centre comprendra également un centre scientifique et pédagogique, une salle d’exposition, une salle de conférence, une salle événementielle, un hôtel, etc. Le programme d’investissement est estimé à 125 millions de dollars.



Selon la source, le technoparc est construit conformément aux normes BOMA (Building Owners and Managers International Association) et les travaux de conception et de construction sont réalisés conformément aux exigences LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Le complexe est un centre multifonctionnel à saturation technologique.

Il est à noter que les représentants du projet ont remercié le Premier ministre arménien pour le soutien du gouvernement et du fonds de soutien à l’investissement Enterprise Armenia et pour la bonne mise en œuvre du projet.

Krikor Amirzayan