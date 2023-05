La cession de l’Artsakh par l’Arménie n’arrêtera pas l’appétit de Bakou

Le combat pour la libération de l’Artsakh avec ses milliers de vies sacrifiées sur « l’autel de la liberté » a constitué au cours des 30 dernières années l’un des axes majeurs de la vie politique en Arménie. Mais après la défaite militaire de la « guerre de 44 jours » en Artsakh face à des forces azéries complétées de l’aide essentielle de la Turquie, et les accords de « capitulation » du 9 novembre 2020 entre l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Russie, l’Artsakh, ou de ce qu’il en reste, va-t-il passer sous le contrôle de Bakou ?

En reconnaissant l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan avec ses plus de 86 000 km² et l’Artsakh faisant partie de ce territoire, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, n’a-t-il pas « achevé » le dossier de l’Artsakh ?

Car même si l’homme de la « Révolution de velours » du printemps 2018 conditionne cette reconnaissance du territoire de l’Azerbaïdjan avec des garanties pour la sécurité des Arméniens de l’Artsakh, l’histoire a démontré qu’avec l’Azerbaïdjan, aucun accord, même signé, n’était respecté. Et que les 120 000 Arméniens de l’Artsakh courent un risque évident d’épuration ethnique de la part du clan Aliev.

D’aucuns évoquent un « statut spécial » pour l’Artsakh. Mais quelle garantie de respect des engagements de l’Azerbaïdjan. Aucune ! Le corridor de Latchine envahi par les forces azéries alors que les accords du 9 novembre 2020 garantissaient sa sécurisation par les Russes, est l’exemple même du non-respect des engagements des Azéris. En conséquence, toute négociation avec Bakou est vouée tôt ou tard à un échec. Le dictateur Aliev ne comprenant que le rapport de force. Et ce dernier est à son avantage avec les milliards d’équipements militairs et le soutien de l’Etat-major de l’armée turque, la deuxième armée de l’OTAN.

Aussi, la reconnaissance par le Premier ministre arménien, de l’Artsakh comme faisant partie de l’Azerbaïdjan est un arrêt de mort pour les Arméniens de l’Artsakh. Même si ces derniers n’ont pas dit leur dernier mot et lutteront jusqu’au bout. Car ils savent fort bien les méthodes d’azérisation de l’Azerbaïdjan. Soit une mise au pas des populations non-azéries dans le meilleur des cas, voir de leur élimination physique dans le pire des cas. Une méthode dont Bakou a déjà prouvé il y a plus d’un siècle par le massacre des Arméniens de Chouchi…

Alors, dans ce tableau terrible, en offrant l’Artsakh à l’Azerbaïdjan afin que ce dernier reconnaisse le territoire souverain de l’Arménie, Nikol Pachinian sacrifie les Arméniens de l’Artsakh.

Un mauvais choix, car malgré la cession de l’Artsakh, l’Arménie continuera à être la proie de l’Azerbaïdjan qui après l’Artsakh, s’attaquera au Zangezour arménien, le sud de l’Arménie… pour commencer ! Car rien n’arrêtera l’appétit des Azéris, qui ont le sentiment d’impunité, au regard de la mollesse des condamnations internationales lors des attaques sur l’Artsakh ou l’Arménie…

Que faire ? Ne pas céder à la pression tout d’abord. Puis renforcer l’armée à commencer par le moral des soldats, une réorganisation des cadres de cette armée arménienne qui est vaillante si elle retrouve sa confiance. Enfin, la modernisation de l’armement, et adoptant des armes actuelles, telles les drones et des missiles efficaces…et disposant de charges explosives !

Pas facile, mais l’Arménie peut réaliser cet effort de guerre avec une économie florissante qui dégage des marges pour sa Défense. Le renforcement de l’armée arménienne -parallèlement à la diplomatie- est le seul gage de la sécurité de l’Arménie et de l’Artsakh. Signer des cessions territoriales sous la contrainte et d’une menace de guerre, n’est pas la vraie solution. Car l’ennemi turco-azéri voudra toujours plus, en oubliant ses engagements signés.

Dans ces conditions la paix prônée entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan est un acte inutile, si elle n’est pas assortie de garanties internationales ou d’une présence militaire de l’ONU sur place. Car dans tous les cas, sans dissuasion militaire, l’Azerbaïdjan ne respectera pas ses engagements.

Les engagements de Nikol Pachinian reconnaissant l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan avec la cession de l’Artsakh sont alors bien inutiles. De plus, le peuple de l’Artsakh qui n’a pas été consulté par Erévan n’a pas dit son dernier mot…

Krikor Amirzayan