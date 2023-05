L’Azerbaïdjan politise délibérément et entrave l’entrée des agents l’ONU dans le Haut-Karabakh affirme Anahit Avanesyan la ministre de la Santé d’Arménie

Lors de la 76e Assemblée mondiale de la santé, le ministre de la Santé de la République d’Arménie, Anahit Avanesyan, a abordé les défis dans la région, qui constituent une menace pour le droit à la vie et à la santé des habitants du Haut-Karabakh.

"Depuis six mois maintenant, le transport sûr et sans entrave de personnes et de marchandises vers et depuis le Haut-Karabakh via le corridor de Latchine continue d’être bloqué par l’Azerbaïdjan, ce qui a pour conséquence que 120 000 habitants sont dans un isolement complet.

L’Azerbaïdjan politise délibérément et entrave l’accès sûr et sans entrave des agences de l’ONU au Haut-Karabakh conformément aux principes humanitaires. Ainsi, il prive la population du Haut-Karabakh de l’aide humanitaire » a souligné dans son intervention Anahit Avanesyan demandant une réponse internationale opportune et adéquate à la situation.

https://www.facebook.com/Avanesyan.moh/videos/6304507342998260/

Krikor Amirzayan