En janvier-mars 2023, en Arménie le secteur de la constuction a augmenté de 15,6%

Une augmentation de 15,6 % a été enregistrée dans le secteur de la construction en Arménie entre janvier et mars 2023. Le ministre de l’Economie de la République Vahan Kerobyan l’a affirmé lors de la séance de l’Assemblée nationale aujourd’hui 23 mai, répondant aux questions des députés.

Il a mentionné que la construction est l’une des branches de l’économie qui connaît la croissance la plus rapide. L’année dernière, elle a enregistré une augmentation de plus de 12 %. "En un an, 3 300 nouveaux emplois ont été créés dans le secteur de la construction. Leur nombre est passé de 11 000 à 14 300 » a déclaré le ministre de l’Economie.

Il a souligné que l’année dernière, un fonds résidentiel d’une superficie totale de 320 000 mètres carrés avait été mis en service en Arménie, soit 0,3 % du fonds résidentiel total du pays.

Krikor Amirzayan