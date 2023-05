La Fondation Boghossian présente l’exposition Duos en Résonances, passionnant dialogue entre designers et artisans imaginé par Wallonie Design durant lequel artisans d’art et designers sont invités à se rencontrer et développer un projet commun.

L’exposition présente les résultats de recherches de cinq binômes artisans d’art - horloger-guillocheur, spécialiste du pliage, spécialiste de la laine, briquetier et peintre décorateur faux marbre-faux bois – et designers industriel, textile, architecte, céramiste :

* Bernard Van Ormelingen, horloger-guillocheur, et Serge Rusak, designer industriel

* Dewi Brunet, spécialiste du pliage, et Ana Maria Gomez, designer textile

* Francoise Lesage, spécialiste de la laine, et Pauline Dornat, designer textile

* Mathieu Guitoun, briquetier, et Studio HIER, designer industriel et architecte

* Pierre-Yves Morel, peintre décorateur faux marbre-faux bois, et Studio Biskt, designer industriel et céramiste.

Du 25 juin au 20 août 2023 au Project Space de la Villa Empain

Villa Empain, Centre d’art et de dialogue entre les cultures d’Orient et d’Occident

Avenue Franklin Roosevelt 67 – 1050 Bruxelles - Site