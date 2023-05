Les citoyens d’Artsakh ont marché vers Zarin Bagh pour soutenir le rassemblement de Kornidzor en Arménie

Alors que les citoyens d’Arménie ont effectué par centaines, une marche depuis Kirnidzor vers le pont de Hakari entre l’Arménie et l’Artsakh, les habitants de l’Artsakh ont également effectué un rassemblement. Ils ont marché du panthéon militaire de Stepanakert au tronçon Zarin Bagh de la route reliant l’Artsakh à l’Arménie. Une action symbolique qui visait à rejoindre la une marche « Pour l’Artsakh » de Kornidzor vers l’Artsakh, initié par l’ONG « Mouvement volontaire » dirigée par Hrant Margaryan. Bien évidamment du fait du blocus du corridor de Latchine, les deux mouvements ne se sont pas rejoints mais, l’action était symbolique et visait à unir les peuples d’Arménie et de l’Artsakh.

Krikor Amirzayan