Si l’Église veut s’engager dans une activité politique, rien ne l’empêche de créer un parti, mais l’Église ne peut pas être supérieure à l’État affirme Nikol Pachinian

Quand l’État et l’Église se mélangent, il n’y a rien de plus dangereux. Hier, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian l’a déclaré lors d’une réunion avec des écoliers de la région du lac Parz (Parz lidj), répondant à la question de l’un des étudiants sur la relation entre l’État et l’Église.

Selon Nikol Pachinian, l’État doit s’occuper de ses affaires, l’église de ses affaires. Dans le même temps, le Premier ministre arménien a souligné qu’ils ne se distinguent pas toujours les uns des autres et qu’ils se recoupent même sur de nombreux sujets.

« L’Église apostolique arménienne souhaite qu’un certain nombre de produits, chaque fois qu’ils sont importés pour les besoins de l’Église, soient considérés comme caritatifs et non soumis à d’autres frais de douane. Par exemple, telle est la paraffine, à partir de laquelle les bougies sont fabriquées. Nous y voyons des problèmes fondamentaux très graves » a-t-il déclaré.

Selon le Premier ministre arménien, le premier des principaux problèmes est que si la paraffine est éliminée dans le cadre d’un programme caritatif, la bougie ne doit pas être vendue.

"Nous disons : très bien, nous sommes prêts à le faire, mais ne vendez pas la bougie, rangez-la simplement, laissez les croyants venir la prendre, qu’il y ait une caisse, celui qui paie autant qu’il veut, car c’est contre la loi. La loi dit : s’il s’agit d’une œuvre caritative, vous ne pouvez pas en tirer d’argent plus tard.

La deuxième option est de vendre la bougie dans son intégralité, de l’enregistrer, de payer les taxes appropriées au budget de l’État, mais nous disons que nous rembourserons toutes les taxes payées et quelque chose de plus à l’église, c’est-à-dire que le gouvernement ne gardera rien pour le budget de l’Etat. En d’autres termes, nous donnons deux options : soit la paraffine, à partir de laquelle les bougies sont fabriquées, n’est pas facturée avec des frais appropriés, et dans ce cas, elle devient un produit caritatif, et la bougie n’est pas vendue dans nos églises, elle est donnée gratuitement charge, qui peut apporter plus de revenus à l’église, comme l’expérience l’a montré, montre que plus d’argent est collecté avec l’option de trésorerie qu’avec l’option de vente directe. Ou les bougies, comme toutes les choses, seront vendues conformément à la législation RA, des taxes et des droits seront perçus sur elle, et moi, le gouvernement, dis : tout ce qui est collecté, nous rendrons tout à l’église. Je veux dire, il y a de tels endroits qui se croisent" a ajouté Pashinyan.

Nikol Pachinian a affirmé que leur principe est que les relations avec l’église doivent être légales, dans le cadre de la Constitution et de la législation de la République d’Arménie.

"Mais il y a aussi la circonstance suivante. Si l’église veut mener des activités politiques, la République d’Arménie est un pays démocratique, elle peut aussi mener des activités politiques, rien ne les empêche de créer un parti et aussi de mener des activités politiques dans le cadre de ce parti, ce qui, je pense, sera plus honnête devant les électeurs et sera au même niveau que les autres rivaux politiques » a souligné le Premier ministre arménien, tout en soulignant que l’Église ne peut pas être supérieure à l’État. Source Tert.am

Krikor Amirzayan