Le rassemblement a commencé à Kornidzor (Syunik), les participants marchent vers le pont Hakari avec des drapeaux et des banderoles

Le rassemblement organisé par l’ONG « Volunteer Movement » (Mouvement des Volontaires) à Kornidzor dans la région frontalière de Syunik au sud de l’Arménie a commencé par la bénédiction des prêtres du diocèse de Syunik et la prière.

La marche a débuté à Kornidzor. Les centaines -ou milliers- de participants marchent vers le pont Hakari avec des drapeaux arméniens et des banderoles.



Selon Tert.am, les participants au rassemblement ont marché du village de Kornidzor en direction de la frontière entre l’Arménie et l’Artsakh. En ce moment, les participants marchent vers le pont Hakari avec des drapeaux et des banderoles appelant à l’ouverture de la route reliant l’Artsakh à l’Arménie.

Kristiné Vardanyan, députée de la faction « Arménie » à l’Assemblé nationale d’Arménie, a rapporté sur sa page Facebook que des habitants de Stepanakert défilaient également devant des compatriotes organisant un rassemblement à Kornidzor.

Krikor Amirzayan