Les Forces russes de paix en Artsakh ont escorté trois ambulances entre Stepanakert et Goris

Le contingent russe de maintien de la paix en Artsakh continue d’accomplir ses tâches sur le territoire du Haut-Karabakh indique le ministère russe de la Défense.

Moscou précise que les casques bleus russes surveillent 24 heures sur 24 la situation et surveillent le respect du régime de cessez-le-feu dans trente postes d’observation.

Au cours de la dernière journée, aucune violation du régime de cessez-le-feu n’a été enregistrée dans la zone de responsabilité des troupes russes de maintien de la paix.

Trois itinéraires ont été patrouillés dans les régions de Martakert, de Martouni (en Artsakh) et du corridor de Latchine.

241,1 tonnes d’aide humanitaire ont été livrées à Stepanakert par les casques bleus russes.

Trois ambulances avec des malades de Stepanakert ont été escortés jusqu’à Goris en Arménie et également des malades en retour entre Goris et Stepanakert.

En collaboration avec la fondation « We are one » (Nous sommes un), une action humanitaire a été menée pour fournir des kits alimentaires dans les établissements scolaires et préscolaires de Martakert.

Les équipes d’ingénieurs des forces russes de maintien de la paix continuent de déminer les installations et le terrain. Une superficie de 0,2 ha a été défrichée dans la journée. Deux objets explosifs ont été détectés.

Au total, depuis le 23 novembre 2020, 2 535,8 hectares de terrain, 689,5 km de routes, 1 940 bâtiments ont été déminés et obus non explosés, et 26 794 engins explosifs ont été retrouvés et neutralisés.

Afin d’assurer la sécurité des soldats de la paix russes et de prévenir d’éventuels incidents, une coopération continue est maintenue avec le quartier général principal des forces armées d’Azerbaïdjan et d’Arménie, indique le bulletin du ministère de la Défense de la Fédération de Russie.

Krikor Amirzayan