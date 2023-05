Crise environnementale liée au réservoir de Sarsang en Artsakh

Dans le cadre du blocus de 158 jours de la République d’Artsakh, depuis le 9 janvier, l’Azerbaïdjan perturbe depuis 129 jours l’approvisionnement en électricité de l’Arménie vers l’Artsakh qui passe par la seule ligne de transport d’électricité à haute tension traversant le territoire sous son contrôle, informe l’Artsakh Republic InfoCenter.

De cette manière, l’Azerbaïdjan se livre à un terrorisme énergétique, économique, humanitaire et environnemental, causant des souffrances au peuple de l’Artsakh et entraînant un changement radical du microclimat local, une diminution des ressources en eau souterraine et le risque de perdre de nombreuses espèces végétales et animales.

Dans ces circonstances, la République d’Artsakh est obligée de compter uniquement sur sa propre production d’électricité pour répondre aux besoins énergétiques minimaux de sa population. Environ 70 % de cette capacité est allouée à la centrale hydroélectrique du réservoir de Sarsang.

Par conséquent, le seul réservoir important de la République d’Artsakh est actuellement confronté à de graves problèmes environnementaux, qui ont un impact sur la biodiversité et l’environnement en général. La surface du réservoir, le taux d’évaporation et l’infiltration ont considérablement diminué. Ces facteurs sont les principales causes de la modification du microclimat local, qui a de nombreuses conséquences néfastes pour l’environnement et l’agriculture.

Le réservoir joue également un rôle essentiel dans l’approvisionnement en eau souterraine et l’alimentation des sources naturelles dans la vallée de la rivière Tartar. Les agglomérations et les parcelles agricoles situées en dessous du niveau du réservoir perdent rapidement leur accès aux ressources en eau. Les sources situées en dessous de ce niveau ont vu leur débit diminuer, certaines se sont complètement taries et le niveau des eaux souterraines a baissé.

L’épuisement excessif du niveau d’eau du réservoir de Sarsang a également entraîné des risques maximaux de perte de la faune et de la flore aquatiques. Un certain nombre d’espèces vivant sur les rives du réservoir et figurant sur les listes du Livre rouge des plantes et des animaux de la République d’Artsakh sont également menacées.

L’abaissement du niveau du réservoir a entraîné de graves risques de perte de plantes comestibles et épicées (environ 125 espèces), de plantes médicinales (environ 35 espèces), de plantes mellifères (environ 156 espèces) de la zone côtière, et les espèces végétales mentionnées font partie intégrante de l’environnement et des moyens de subsistance de la population de cette zone.

12 ou 70,8% des 17 espèces de poissons présentes dans les eaux de l’Artsakh se trouvent dans le réservoir de Sarsang, qui est utilisé par les habitants des zones côtières. Cette réduction du volume d’eau a fortement augmenté la densité des poissons et, par conséquent, réduit les possibilités de recherche de nourriture et augmenté les risques d’auto-empoisonnement, ce qui entraînera un déclin à grande échelle à court terme.

Le Sarang est également l’habitat du triton palmé, de l’épeire syrienne vivant dans la zone côtière, de la tortue méditerranéenne et de la couleuvre transcaucasienne, qui sont dans un « état critique » selon les critères de la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Parmi les principaux habitants du réservoir de Sarang, on trouve la loutre, parmi les mammifères inscrits sur les listes rouges de l’UICN, et parmi les oiseaux, le blongios nain et le grand blongios, qui pondent leurs œufs dans la végétation côtière dense, et l’assèchement du réservoir a entraîné l’extinction des colonies de nidification de ces espèces. La zone du réservoir de Sarsang est un point de passage pour un certain nombre d’oiseaux migrateurs, et cette baisse soudaine et sans précédent du volume d’eau a également entraîné une certaine perte de ces espèces d’oiseaux et des changements dans les itinéraires de migration.

Informations générales

La variation du niveau du réservoir de Sarsang est déterminée par l’ampleur des composantes du bilan hydrique, qui dépend à son tour des conditions hydrologiques et météorologiques-climatiques de l’année, ainsi que des volumes d’eau libérés du réservoir.

Outre l’interruption prolongée de l’approvisionnement en électricité entre l’Arménie et l’Artsakh depuis le 9 janvier, avant et pendant le blocus de l’Artsakh, l’Azerbaïdjan a périodiquement interrompu l’approvisionnement en gaz par le seul gazoduc Arménie-Artsakh, et ce depuis le 22 mars. Cette situation a également entraîné les problèmes humanitaires et économiques les plus graves, ainsi que l’augmentation inévitable de la consommation intérieure et de la production d’électricité et la surcharge des systèmes d’approvisionnement en électricité.

La centrale hydroélectrique construite sur le réservoir de Sarsang fonctionne selon un calendrier surchargé, ce qui explique qu’au cours des derniers mois, par rapport à la même période de l’année dernière, près de trois fois plus d’eau a été libérée du réservoir, et que l’afflux d’eau a été presque deux fois moins important, en raison de la sécheresse du climat de l’année en cours, qui a entraîné une baisse du niveau d’environ 33 mètres. Au début du mois de mai, les ressources en eau de Sarsang ont atteint la limite critique - environ 88 millions de mètres cubes (environ 15 % de la capacité totale en eau), approchant le volume mort (inutilisable) d’environ 70 millions de mètres cubes. Bien que les précipitations importantes enregistrées ces derniers jours aient permis de reconstituer les réserves du réservoir de plusieurs millions de mètres cubes, il s’agit d’un phénomène très temporaire, et dans peu de temps, en raison de la diminution des précipitations, le niveau de l’eau recommencera à baisser.

Si l’approvisionnement en électricité par la seule ligne à haute tension entre l’Arménie et l’Artsakh n’est pas rétabli dans un court laps de temps, les ressources en eau du réservoir de Sarsang s’épuiseront rapidement, ce qui entraînera l’aggravation des problèmes susmentionnés et d’autres problèmes, ainsi qu’une catastrophe humanitaire et environnementale totale.

Pour obtenir plus d’informations sur la situation actuelle du réservoir, il est recommandé de regarder les dernières images produites par la télévision publique d’Artsakh.

Le Comité environnemental de la République d’Artsakh surveille la situation environnementale du réservoir de Sarsang, ce qui permettra d’évaluer de manière plus complète les conséquences de la catastrophe environnementale en cours.

STEPANAKERT, 18 MAI, ARTSAKHPRESS :