Des substances cancérigènes nocives et d’autres polluants provenant de l’incendie de la décharge de Nubarashen pourraient se répandre dans l’air d’Erevan

La concentration de poussière dans l’air atmosphérique au centre-ville d’Erevan les 18 et 19 mai a dépassé la limite maximale autorisée de 1,6 fois, tandis que la concentration de dioxyde d’azote dans le district de Nor Nork a dépassé la limite autorisée de 1,2 fois, a déclaré aujourd’hui le Centre d’hydrométéorologie et de surveillance.

La concentration de dioxyde de soufre dans le district de Nor Nork a dépassé la limite autorisée, mais par rapport aux jours précédents, une augmentation a été enregistrée par toutes les stations de surveillance en raison de l’incendie de la décharge de Nubarashen.

Le Centre a averti que d’autres polluants nocifs tels que les dioxines, les biphényles polychlorés, les hydrocarbures polyaromatiques et d’autres peuvent également polluer l’air.

Les polychlorobiphényles appartiennent au groupe des polluants organiques persistants qui présentent un danger élevé pour l’environnement et la santé publique. Les hydrocarbures polyaromatiques sont classés comme cancérigènes professionnels.

L’incendie de la décharge de Nubarashen, dans la banlieue d’Erevan, s’est déclaré le 18 mai, provoquant une odeur âcre de brûlé dans l’air. Selon des données préliminaires, 300 mètres cubes d’ordures brûlent sur un territoire de 4 hectares. La mairie et les services de secours travaillent ensemble pour éteindre l’incendie.

Avec ARKA