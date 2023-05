Président Ilham Aliyev : « l’armement rapide de l’Arménie fait peser de nouvelles menaces »

« Aujourd’hui, les forces revanchardes se développent en Arménie et les revendications territoriales contre l’Azerbaïdjan se poursuivent », a déclaré le président de l’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, en recevant les lettres de créance du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de l’Inde, Sridharan Madhusudhanan.

Affirmant que l’armement rapide de l’Arménie faisait peser de nouvelles menaces, le chef de l’État a noté que si l’Arménie souhaite réellement la paix avec l’Azerbaïdjan, on peut se demander pourquoi elle achète des armes pour une valeur de 100 millions de dollars. Ce qui est plutôt comique de la part d’un Etat agressif dont le budget se compte en milliards de dollars...

Le président de l’Azerbaïdjan, spécialiste dans l’art d’inverser les rôles, a souligné que cette politique pourrait entraîner de nouvelles menaces pour la région.