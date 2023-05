Réunion entre les MAE arménien et russe

Le 19 mai à Moscou, le ministre des affaires étrangères de la République d’Arménie, Ararat Mirzoyan, a rencontré le ministre des affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergey Lavrov.

Les questions liées à la stabilité et à la sécurité régionales et au processus de normalisation des relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan ont été abordées.

Les deux parties ont évoqué la mise en œuvre des déclarations trilatérales des dirigeants de l’Arménie, de la Russie et de l’Azerbaïdjan. Dans ce contexte, Ararat Mirzoyan a souligné l’importance de lever le blocus illégal du corridor de Lachin.

Le ministre Mirzoyan a insisté sur la nécessité de s’abstenir de recourir à la force ou de menacer d’y recourir parallèlement au processus de négociation.

Au cours de la réunion, les questions à l’ordre du jour de la coopération bilatérale entre l’Arménie et la Russie ont été abordées.