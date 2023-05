Paul Gavan, rapporteur de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées de l’APCE, auteur du rapport « Addressing the Humanitarian Consequences of the Lachin Corridor Blockade » et Tatiana Termacic, présidente de la Commission, arriveront en République d’Arménie, .

Ils mèneront une mission d’enquête du 30 mai au 2 juin.

Avec Armenpress