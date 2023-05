Élections turques dans un local religieux : le parquet de Lyon saisi

La députée Sarah Tanzilli (Renaissance) dénonce l’organisation du second tour de la présidentielle dans un local lié à une mosquée de Décines-Charpieu.

Cette fois, cela ne passe pas. La députée de la 13e circonscription du Rhône, Sarah Tanzilli (Renaissance), a saisi le procureur de la République pour dénoncer l’organisation du scrutin présidentiel turc dans un local attenant à la mosquée de l’Union des affaires culturelles turco-islamiques (Ditib, selon l’acronyme turc) à Décines-Charpieu. Le second tour de l’élection doit en effet se tenir du 20 au 24 mai dans ces mêmes locaux déjà utilisés pour le premier tour. Aux yeux de la députée de la majorité, le choix du lieu est contraire à la loi antiséparatisme de 2021 qui interdit, sous peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, d’« organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou utilisé par une association cultuelle ».

