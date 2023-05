La Russie se montre prudente quant à l’accord de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan

Les ministres des Affaires étrangères de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan ont réduit leurs divergences sur un traité de paix bilatéral, a déclaré vendredi le ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, après avoir organisé de nouveaux entretiens entre eux à Moscou.

Il a toutefois laissé entendre que les deux parties devaient rétablir les liaisons de transport entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, commencer à délimiter leur longue frontière et renforcer le régime de cessez-le-feu dans la zone de conflit du Haut-Karabakh avant de pouvoir finaliser un tel traité.

M. Lavrov s’est entretenu séparément avec les ministres des Affaires étrangères de l’Azerbaïdjan, Ararat Mirzoyan et Jeyhun Bayramov, avant de les rencontrer dans le cadre d’une réunion trilatérale.

« Le travail sur le traité de paix est sans aucun doute fondamental », a-t-il déclaré à la presse à l’issue de la réunion trilatérale. "Mais nos partenaires ont confirmé aujourd’hui qu’il est très difficile de progresser sur les aspects concrets du traité de paix si l’on ne résout pas les questions de délimitation, si l’on ne débloque pas les transports et les liaisons économiques et si l’on n’améliore pas globalement la situation en matière de sécurité, tant au Karabakh qu’à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Nous avons discuté de tout cela ensemble.

M. Lavrov a indiqué à cet égard qu’un groupe de travail russo-arménien-azerbaïdjanais chargé des modalités pratiques des liaisons de transport se réunira la semaine prochaine après une longue pause.

« Nous espérons qu’il en résultera un résultat positif. Les parties sont déjà très, très proches d’un accord final », a-t-il déclaré sans donner plus de détails.

M. Lavrov a également annoncé qu’un groupe arméno-azerbaïdjanais distinct travaillant sur la délimitation et la démarcation des frontières avec l’aide de la Russie reprendrait bientôt ses activités.

« En ce qui concerne le traité de paix, je pense que sur un certain nombre d’articles dont nous avons discuté aujourd’hui, nous avons réussi à rapprocher les points de vue des deux parties d’une vision commune », a ajouté le chef de la diplomatie russe.

Pendant que Lavrov s’exprimait, Bayramov et Mirzoyan poursuivaient leurs négociations en son absence. Le service de presse de M. Mirzoyan a déclaré par la suite que les deux ministres avaient eu un « échange de vues constructif à l’endroit des questions sur lesquelles les parties ont des divergences ». Il n’a pas révélé ces questions.

Selon le département d’État américain, M. Bayramov et M. Mirzoyan ont fait des « progrès tangibles » vers l’accord de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan lors de leurs entretiens de quatre jours qui se sont déroulés au début du mois à l’extérieur de Washington.

Le premier ministre arménien Nikol Pashinian et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev ont tenté de consolider ces progrès lors de leur rencontre à Bruxelles le 14 mai. M. Pashinian a ensuite réaffirmé que l’Arménie était prête à reconnaître l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan dans le cadre du document actuellement examiné par les deux parties.

Les deux dirigeants doivent se rencontrer à nouveau à Moscou le 25 mai, à l’invitation du président russe Vladimir Poutine.

Un autre sommet arméno-azerbaïdjanais est prévu pour le 1er juin. Aliyev et Pashinian seront rejoints par le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et le chef de l’Union européenne Charles Michel. Les analystes pensent que les États-Unis et l’UE font pression sur les parties pour qu’elles signent cet accord de grande envergure.

Moscou a accusé à plusieurs reprises l’Occident d’essayer d’utiliser le conflit du Karabakh pour chasser la Russie du Caucase du Sud. Elle maintient que les accords entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan négociés par Poutine sont le seul plan viable pour régler le conflit.