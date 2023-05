Les athlètes Arméniens ont remporté des médailles au Championnat du monde de Para Athletics 2023 à Jesolo (Italie)

Les World Para Athletics 2023 ont eu lieu à Jesolo, en Italie, du 12 au 14 mai. Les athlètes Arméniens ont remporté des médailles à ces championnats du monde de para-athlétisme.

L’Arménie faisait partie des 57 pays participants avec 3 athlètes.

Smbat Karapetyan a pris la 2e position du groupe de classement T54 dans les courses de 100m et 400m, et la 3e position dans le 800m. Selon la compétition en série, il a de nouveau pris la 2e position dans les distances de course de 100 m et 400 m.

Arman Sarkissian a pris la 3e position du 800 m dans le groupe de classement T53.

Krikor Amirzayan