Aras Ozbilis : Toute l’Arménie est fière de Mkhitaryan, atteindre la finale de la Ligue des Champions est un exploit pour tout le pays

L’ancien footballeur de l’équipe nationale d’Arménie, Aras Ozbilis, a parlé du milieu de terrain de l’Inter Milan, Henrikh Mkhitaryan, qui est devenu le premier Arménien à atteindre la finale de la Ligue des Champions.

"Tout le pays est fier de son jeu et de ses résultats. C’est dommage qu’il ait été blessé. J’espère qu’il jouera en finale. C’est une très grande réussite pour toute la nation arménienne. Mkhitaryan a déjà beaucoup fait pour son pays, et s’il gagne la Ligue des Champions, ce sera formidable.

Il y aura un match en finale, les favoris ne gagnent pas toujours. Tout peut arriver dans le football. J’ai moi-même regardé ses matchs et j’étais fan d’Henrich. Il est certainement le meilleur joueur de l’histoire du football arménien. Cela était connu avant même que « l’Inter » n’atteigne la finale. Il a déjà remporté l’Europa League et la Conference League. Henrikh est un joueur unique pour l’Arménie" a déclaré Aras Ozvilis, propos repris par Metaratings.

Krikor Amirzayan