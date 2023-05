Mirzoyan à Lavrov à Moscou aujourd’jui : le corridor de Latchine devrait être sous contrôle russe, ce qui n’est pas le cas actuellement

Le corridor de Lachine devrait être sous contrôle russe, ce qui n’est pas le cas actuellement. Le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan l’a annoncé au début de la rencontre avec son homologue russe à Moscou aujourd’hui.

« Dans la déclaration du 9 novembre 2020, le régime concernant le corridor de Latchine est très clairement formulé. Le corridor de Latchine devrait rester sous le contrôle de la Fédération de Russie, mais, malheureusement, il est désormais impossible d’enregistrer que la Fédération de Russie contrôle le corridor de Latchine » a déclaré le chef de la diplomatie arménienne, Ararat Mirzoyan.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a assuré dans son discours que Moscou avait l’intention de faire tout son possible pour obtenir des résultats lors de la réunion tripartite d’aujourd’hui.

« Le rôle des déclarations et des accords tripartites signés par les dirigeants des trois pays devrait être décisif pour trouver toutes les solutions à tous les problèmes » a déclaré Sergueï Lavrov.

Le ministre russe des Affairs étrangèrs a également rencontré son homologue azéri Jeyhun Bayramov. Une rencontre entre les trois ministres des Affaires étrangères, de Russie, d’Arménie et d’Azerbaïdjan devrait se tenir dans les prochaines heures.

Krikor Amirzayan