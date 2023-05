Prochain débat d’Arménia : Les Arméniens, peuple du passé ou d’avenir ?

« Arménia » qui abordera le Vendredi 26 mai à 20h30 à la salle Cheneviers de la MJC Jean Moulin (Bourg-Lès-Valence) un débat sur le thème « Les Arméniens, peuple du passé ou d’avenir ? ».

Krikor Amirzayan, président de l’association culturelle « Arménia » et correspondant de la presse arménienne animera le débat. Auparavant, il donnera quelques éléments sur le thème de la soirée.

Le responsable de l’association « Arménia » affirme :« Les Arméniens sont un peuple de l’Histoire. Dans l’Antiquité, les Arméniens formaient un grand peuple avec près de 5 millions d’individus dans le monde qui ne comptait que près de 200 millions d’habitants à l’époque des premiers jours de la Chrétienté. Si de cette époque antique, beaucoup connaissent l’Empire arménien de Tigrane le Grand au 1er siècle avant J.-C. avec une Arménie à son apogée grande comme trois à quatre fois la France, s’étendant de la Méditerranée à la Mer Noire et la Caspienne, avant cet Empire arménien, l’Arménie était également un grand royaume.

Ainsi en 190 et 160 avant J.-C. l’Arménie sous le roi Ardachès Ier était déjà un vaste pays avec le Royaume d’Arménie Majeure, le Royaume d’Arménie Mineure, le Tzopk et la Commagène, soit quatre royaumes arméniens plus grands que la France actuelle.

Mais l’Arménie, soumise aux invasions Romaines, Perses, Arabes, Mongoles et Turcs Seldjoukides fut réduite au cours des siècles. Envahie, mais jamais complètement soumise, cette Arménie devenue le Premier Etat chrétien au monde en l’an 301 a su garder une forme d’indépendance. Et même avec la perte du dernier Etat arménien en 1064 avec la chute de sa capitale Ani, les Arméniens ont crée le Royaume de Petite Arménie, en Cilicie, sur les bords orientaux de la Méditerranée entre 1080 et 1375. Un royaume proche des Francs, où on parlait outre l’arménien, le latin et le français…Le dernier roi de la Petite Arménien, Léon VI de Lusignan étant un Poitevin qui repose aujourd’hui à la basilique de Saint-Denis.

Mais après les invasions, les déplacements forcés, les massacres et le génocide des Arméniens entre 1915 et 1923 par la Turquie, les Arméniens qui ont failli disparaitre et dont les deux-tiers périrent, sont-ils un peuple d’avenir ?

L’histoire des Arméniens, qui plonge ses racines dans 8 000 ans d’histoire est là pour attester de la résilience de cette nation toujours envahie, mais qui reste debout. Un peuple résiliant.

Le communiqué des responsables d’« Arménia » conclut « Et même si le spectre d’un second génocide -ou la continuité du premier- continue de hanter l’Arménie et l’Artsakh face aux appétits turco-azéris, le peuple arménien semble disposer de la ressource nécessaire à sa résilience et son envie de vie.

Alors dans ces conditions, les Arméniens qui ont donné de grands noms à l’histoire, et cela dans tous les domaines, de la science au cinéma, de la chanson à la littérature, de l’armée à la justice en France, en Arménie et dans le monde où ils seraient près de 12 millions, les Arméniens semblent également être tournés vers l’avenir. Donc un peuple de l’Histoire mais également d’avenir »

.

Prochain rendez-vous d’« Arménia » le vendredi 26 mai (salle Cheneviers, MJC Jean Moulin à Bourg-Lès-Valence avec une table-ronde autour du thème : Les Arméniens, peuple du passé ou d’avenir ? Entrée Libre.

Arménia : 130 Passage Marcel Paul -Bourg-Lès-Valence. Contact : [email protected]