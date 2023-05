Alen Simonyan appelle les États membres de l’OTSC à exprimer une position claire

Le 18 mai, la délégation conduite par le président de l’Assemblée nationale d’Arménie, Alen Simonyan, a participé à la réunion du Conseil de l’Assemblée parlementaire de l’Organisation du traité de sécurité collective (AP OTSC) à Minsk.

Avant la séance, le président de la Biélorussie Alexandre Loukachenko a rencontré les chefs des délégations des États membres. A. Loukachenko a parlé de la nécessité de former un nouveau système de relations internationales qui sera basé sur les normes et principes universellement reconnus du droit international. « Minsk a l’intention de travailler au renforcement de la cohésion des États de l’OTSC. Le renforcement de l’organisation, la garantie de la sécurité dans sa zone de responsabilité est possible après la résolution des contradictions » a-t-il déclaré :



Après la réunion, les chefs des parlements ont déposé une gerbe et des fleurs sur la Place de la Victoire à la mémoire de ceux qui sont tombés pendant la Grande Guerre Patriotique.

Le discours du président de l’Assemblée nationale d’Arménie, Alen Simonyan, lors de la réunion du Conseil de l’AP OTSC est présenté dans son intégralité :

"Cher Vyacheslav Volodin,

Cher Vladimir Andreychenko,

Participants à la réunion collégiale,

Je souhaite la bienvenue à tous les participants à la réunion du Conseil de l’Assemblée parlementaire de l’Organisation du traité de sécurité collective (AP OTSC).

Je vous remercie, Vladimir Pavlovich et nos collègues biélorusses, pour l’accueil chaleureux et l’organisation des événements de l’Assemblée.

Je souhaite également la bienvenue au nouveau secrétaire général de l’organisation, M. Tasmagambetov, et lui souhaite un travail efficace dans ses fonctions.

Chers collègues,

Je voudrais souligner avec satisfaction que l’Assemblée parlementaire poursuit ses travaux sur le soutien juridique à l’activité de l’Organisation du Traité de sécurité collective, l’élaboration de propositions concernant la coordination de l’activité législative des parlements nationaux visant à mettre en œuvre les objectifs et les problèmes de l’Organisation. Il n’est pas nécessaire d’énumérer toutes les propositions élaborées, les lois types et les déclarations qui se réfèrent à tous les pôles d’activité de l’OTSC.

Il est également important de comprendre dans quelle mesure nous adoptons des problèmes communs. Et lorsque nous parlons de l’expérience positive de notre travail, nous devons clairement nous rappeler que le respect mutuel, l’aspiration à prendre en considération les intérêts de chacun, l’élaboration d’approches consensuelles, le soutien des alliés dans des situations compliquées pour parvenir à des résultats concrets est la base sur laquelle notre organisation est construite.

Chers collègues,

La réunion du Conseil de l’Assemblée parlementaire se tient à un moment où nous sommes confrontés à de graves menaces et défis en matière de sécurité. Le monde est confronté à des événements et des transformations géopolitiques difficiles, qui ont des conséquences irréversibles pour de nombreux pays. La zone de responsabilité de la sécurité collective ne fait pas exception à la règle.

Les événements qui se sont produits l’année dernière sont connus, et je voudrais maintenant vous donner des informations sur la situation dans le Caucase du Sud. La situation est plutôt tendue. En dépit de tous les accords, l’Azerbaïdjan poursuit sa politique de menace de l’intégrité territoriale de la République d’Arménie, aggrave la situation à la frontière avec l’Arménie, dans le Haut-Karabakh et dans le corridor de Latchine.

Après le blocage illégal et faussement environnemental du corridor de Latchine pendant 5 mois, l’Azerbaïdjan a déjà officiellement bloqué le Haut-Karabakh à la fin du mois d’avril. La décision de Bakou sur la mise en place d’un point de contrôle dans la zone de responsabilité des troupes russes de maintien de la paix dans le corridor de Latchine est une violation flagrante de la déclaration trilatérale du 9 novembre 2020 et de la décision ayant force légale obligatoire de la Cour internationale de justice de l’ONU en février de cette année.

Cela fait presque six mois que 120 000 Arméniens du Haut-Karabakh vivent sous un blocus total, dans des conditions de pénurie aiguë de biens de première nécessité et de médicaments. Les autorités azerbaïdjanaises restreignent sans cesse les déplacements des véhicules du Comité international de la Croix-Rouge et ceux des malades à travers le corridor.

Dans le contexte susmentionné, il est important pour nous que les alliés et les collègues adoptent des déclarations et des mesures ciblées visant à rétablir le régime d’exploitation du corridor de Latchine conformément aux obligations de la déclaration trilatérale et aux principes du droit international, dans des conditions de sécurité et de protection contre les actions illégales afin de régulariser la vie du Haut-Karabagh.

Chers collègues,

Nous suivons les tentatives de l’Azerbaïdjan de détruire la riche culture arménienne et d’éliminer les traces de l’identité arménienne. Il est important de mentionner que la Cour internationale de justice des Nations unies a également approuvé la disponibilité de la menace de causer des dommages irréversibles aux droits des Arméniens dans le cadre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ICERD).

Jusqu’à présent, Bakou refuse de renvoyer les prisonniers de guerre Arméniens et les civils détenus en tant qu’otages en organisant des simulacres de procès à leur encontre.

Chers collègues,

J’évoquerai le processus de régulation des relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Nous avons déclaré à plusieurs reprises que l’Arménie était prête à signer un traité de paix et à reconnaître réciproquement l’intégrité territoriale. Cependant, l’Azerbaïdjan continue d’adopter une position agressive.

Il y a quelques jours, les forces armées de l’Azerbaïdjan ont à nouveau ouvert le feu en utilisant des mortiers et de l’artillerie en direction du territoire souverain de la République d’Arménie, ce qui a fait des victimes et des blessés. Cette évolution de la situation prouve que les provocations coordonnées visent à perturber les processus de négociation actifs afin d’imposer une pression sur l’Arménie. La même chose s’est produite hier.

Au cours des trois dernières années, en conséquence des tactiques d’occupation militaire rampante et des opérations militaires à grande échelle menées par l’Azerbaïdjan contre l’intégrité territoriale de l’Arménie, environ 150 km2 du territoire souverain de la République d’Arménie, qui est la zone de responsabilité de l’OTSC, ont été illégalement occupés.

Nous regrettons qu’au sein de notre organisation, il n’y ait pas d’évaluation commune de l’agression de l’Azerbaïdjan contre le territoire souverain de la République d’Arménie et de la présence illégale des forces armées azerbaïdjanaises envahies sur le territoire internationalement reconnu de l’Arménie. Dans le contexte de la mission d’observation de l’OTSC à la frontière avec l’Azerbaïdjan, il a été souligné que pour que la mission soit efficace pour le pays et l’ensemble de la région, il est nécessaire de préciser la zone de responsabilité de l’OTSC. L’ambiguïté des positions de nos collègues est étonnante, alors qu’il existe des faits indéniables de violations des frontières internationalement reconnues de l’Arménie.

Lors de notre précédente réunion, j’ai également averti mes collègues des perspectives déstabilisantes de la politique menée par l’Azerbaïdjan. Bakou fait preuve de mépris envers les collègues internationaux, avec la présence et la médiation de l’officiel Bakou a reconnu l’intégrité territoriale de la République d’Arménie et a assumé des obligations également sur la base de la déclaration d’Alma-Ata dans la démarcation entre la République d’Arménie et la République d’Azerbaïdjan.

Chers collègues,

L’établissement de la paix dans la région est l’objectif que poursuit la République d’Arménie. Et la base d’une paix, d’une sécurité et d’un développement stables dans la région ne peut être que le dialogue ouvert et constructif. Depuis l’année dernière, l’Arménie et la Turquie ont entamé un processus de régulation des relations, mais il n’y a toujours pas de résultats tangibles, et de nombreuses questions restent en suspens. Nous pensons que le processus de régulation devrait se faire sans conditions préalables.

Pour conclure mon discours, je voudrais souligner une fois de plus l’importance des efforts diplomatiques. J’appelle tous mes collègues qui sont intéressés par la paix et la stabilité de la région actuelle, qui ont des relations étroites avec l’Azerbaïdjan, à prendre des mesures pratiques pour éliminer les violations du droit international et exclure l’utilisation de la force. Tous ces défis exigent de tous les États membres de l’OTSC qu’ils résolvent les problèmes existants en utilisant l’ensemble des outils de l’organisation et, surtout, qu’ils expriment des positions claires sur ces questions, sans préférences ni priorités politiques partiales. Si nous ne sommes pas capables de le faire ensemble, de tels défis peuvent surgir demain pour chacun des États membres de l’OTSC.

Le développement pacifique de la région n’a pas d’alternative.

Je vous remercie de votre attention."

