Les forces armées azéries ont violé le cessez-le-feu en Artsakh en utilisant des armes légères et des lance-grenades

Le 18 mai, les forces armées azéries ont violé le cessez-le-feu dans la direction nord-est et du centre de la ligne de contact en Artsakh entre la partie libre et la partie occupée de l’Artsakh, en utilisant des armes légères et des lance-grenades Han-17. Information du ministère de la Défense d’Artsakh informe.

Dans la zone du village de Berdashen, la partie azérie a ouvert le feu sur les civils travaillant dans les vergers en tirant avec des lance-grenades Han-17 en direction de la mine de Kashen. La partie arménienne n’a aucune perte.

La violation du cessez-le-feu a été signalée au commandement des troupes russes de maintien de la paix.

Ce matin à 10h00 ce vendredi 19 mai, la situation sur la ligne de contact est relativement stable.

Krikor Amirzayan