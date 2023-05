La cybersecurité arrive chez Relq

Toute l’équipe de Relq FR et USA était en Arménie pour retrouver les étudiants des promotions actuelles et passées. Au total, une soixantaine de personnes se sont retrouvées au Musée d’art populaire de Yerevan pour assister à la présentation de la feuille de route des fondateurs et aux discours plein d’enthousiasme de Anne Louyot, ambassadrice de France en Arménie et de Zarine Yeghiazaryan d’Amundi-Acba.

En synthèse 2023 sera l’année de la cybersécurité pour Relq powered by Simplon

En effet, nous lançons une première promo en Juin, puis une seconde en Octobre sur la cyberdéfense.

Au programme : Comment intégrer, administrer et sécuriser une infrastructure de réseau informatique distribuée ? L’objectif ? Devenir en six mois administrateur réseau d’infrastructure sécurisée.

Une problématique furieusement d’actualité et un métier sous tension en Arménie comme ailleurs. Diplômante BAC+2, cette formation s’appuie évidemment sur notre partenaire pédagogique Simplon.

Les recrutements de Juin sont en cours avec à date une centaine de candidats. Trente d’entre-eux seront retenus et constitueront la première promo cyber de Relq.

Cette orientation vers la cybersécurité répond avant tout aux besoins du marché ressentis localement. Notre mission est pragmatique : former des professionnels de la tech. dans un domaine qui offre le plus grand nombre de débouchés à court et moyen terme.

Merci aux partenaires de Relq :

Amundi-Acba,

Armenia Peace Initiative,

Fonds arménien de France,

Région Auvergne Rhône Alpe,

Région Île-de-France,

Astrakhan.

Vous cherchez à nous aider ? Nous recrutons des bénévoles en France, aux USA et en Arménie. N’hésitez pas à nous contacter et à nous écrire directement.

Si vous souhaitez réitérer votre engagement, une cagnotte est de nouveau en ligne ici