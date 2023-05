M. Pashinyan refuse de divulguer des détails concernant la restauration de la voie ferrée entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a refusé aujourd’hui de divulguer les détails de ses entretiens du 14 mai à Bruxelles avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev concernant la reprise des liaisons de transport entre les deux pays, déclarant seulement qu’« une certaine perception positive a émergé à Bruxelles concernant la restauration de la voie ferrée Arménie-Azerbaïdjan ».

« Mais compte tenu de l’expérience passée, je refuserai de divulguer des détails à ce sujet », a-t-il déclaré lors d’une réunion du gouvernement jeudi.

Le premier ministre a réaffirmé que l’Arménie était prête à reprendre les liaisons de transport avec l’Azerbaïdjan dès que possible, mais à condition qu’elles soient placées sous la juridiction des pays dont elles traversent le territoire.

Dans une déclaration faite à l’issue des discussions du 14 mai à Bruxelles, le président du Conseil européen, Charles Michel, a déclaré : « En ce qui concerne la connectivité, les parties ont nettement progressé dans leurs discussions visant à débloquer les transports et les liaisons économiques dans la région. Les positions sur ce sujet sont désormais très proches, notamment en ce qui concerne la réouverture des liaisons ferroviaires vers et via le Nakhitchevan. Leurs équipes respectives ont été chargées de finaliser un accord de principe sur les modalités d’ouverture des liaisons ferroviaires et les travaux de construction nécessaires, ainsi que sur un calendrier concret. Ils ont également convenu de faire appel au soutien de l’Organisation mondiale des douanes pour appuyer ces travaux ».

En 2021, l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Russie ont mis en place un groupe de travail trilatéral chargé de la reprise des liaisons de transport. Il est coprésidé par les vice-premiers ministres des trois pays.

La position d’Erevan est que l’Arménie est prête à ouvrir les communications, si elles sont sous sa juridiction.

La 11e réunion du groupe de travail s’est tenue en décembre 2022 à Moscou.

Avec ARKA