« Nous examinons 193 000 bulletins de vote suite à des irrégularités électorales »

Mehmet Rüştü Tiryaki, co-porte-parole de la Coordination de Surveillance des Élections du Parti Démocratique des Peuples (HDP), a annoncé l’examen en cours de 193 000 bulletins de vote suite à des irrégularités électorales.

Dans une déclaration concernant les irrégularités observées lors des élections, Mehmet Rüştü Tiryaki, représentant du HDP auprès du Haut Conseil électoral (YSK), a fait part de la situation.

Selon Tiryaki, des erreurs de saisie ont été détectées dans le système SIPPORT, partagé avec les partis politiques, sur plus d’un millier de procès-verbaux de résultats de bulletins de vote à travers le pays. “Nous avons des urnes où nous avons comptabilisé 230 voix, et d’autres où nous en avons seulement 10 ou même 2. Nous avons fait opposition à toutes ces irrégularités, et presque toutes ces objections ont été résolues. Toutes les données ont été corrigées”, a déclaré Tiryaki.

Depuis la soirée du 14 mai, plus d’une centaine de membres du Parti de la Gauche verte ont examiné tous les procès-verbaux des résultats des urnes et les graphiques de recensement intégrés dans le système de la YSK. Tiryaki a ajouté : “Nous n’avons pas encore abouti à une conclusion qui affecterait la répartition des députés dans une quelconque ville. Nous poursuivons notre travail.

Nos avocats dans chaque province et district comparent les données avec nos collègues et signalent nos objections aux commissions électorales provinciales et de district par l’intermédiaire de nos représentants. Ils s’assurent ainsi de la correction de ces erreurs. Toutes les entrées incorrectes que nous avons relevées ont été corrigées. Nous continuerons notre travail. »

M. Tiryaki réaffirme l’engagement du HDP à assurer la transparence et l’intégrité du processus électoral, malgré les défis auxquels il est confronté.

