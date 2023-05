Le retrait réciproque des forces et la démilitarisation de la ligne frontalière deviennent plus urgents, selon le Premier ministre

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a déclaré le 18 mai que le retrait réciproque des forces militaires sur la ligne frontalière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan devenait plus urgent en raison de la poursuite de la politique d’escalade de l’Azerbaïdjan et des accords conclus le 14 mai à Bruxelles.

« Malgré quelques progrès dans les négociations, l’Azerbaïdjan poursuit sa politique d’escalade à la frontière avec l’Arménie. Des coups de feu ont été entendus à nos frontières ces derniers jours, nous avons des morts. En m’inclinant devant nos frères tombés au combat, je tiens à souligner une nouvelle fois que, notamment dans le contexte des accords du 14 mai, le retrait réciproque des troupes de la ligne frontalière et la démilitarisation de cette dernière deviennent de plus en plus urgents. Nous continuerons d’insister sur ce point », a déclaré M. Pashinyan lors de la réunion du cabinet.

Il a ajouté que le blocus illégal du corridor de Lachin est également une manifestation de la politique d’escalade de l’Azerbaïdjan, ce qui souligne une fois de plus la nécessité légitime d’une présence internationale dans le Haut-Karabakh et le corridor de Lachin. M. Pashinyan a déclaré que l’Arménie discutait de cette question avec tous les partenaires internationaux.