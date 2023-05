Le président de l’Assemblée nationale de l’Artsakh demande le remplacement d’Arayik Haroutounian

Avant le début de la session ordinaire de l’Assemblée nationale de l’Artsakh le 18 mai, le président de l’Assemblée nationale de l’Artsakh, Artur Tovmasyan, a fait une déclaration adressée au Président de la République, dans laquelle il a proposé de créer un Comité de défense de l’État et d’y inclure Ruben Vardanyan et Samvel Babayan.

"Chers compatriotes,

Je voudrais adresser un appel, un conseil et une demande au président de la République d’Artsakh, Arayik Harutyunyan.

Vous savez, j’ai également déclaré lors du dernier rassemblement que je participais à tous les rassemblements auxquels j’étais invité.

Monsieur le Président, je ne me suis jamais immiscé dans vos affaires, et vous dans les affaires de l’Assemblée nationale. J’ai proposé un modèle qui est le suivant : nous n’avons pas besoin d’un organe amorphe, mais d’un organe qui nous a sauvés dans les années 90 - le Comité de défense de l’État. J’ai proposé au président du pays d’inclure deux personnes dans cet organe - Ruben Vardanyan et Samvel Babayan. Je ne connais pas leur opinion, peut-être ne seront-ils pas d’accord.

Pourquoi ? Ne me posez pas la question.

Monsieur le Président, si ce modèle ne fonctionne pas, je pourrais blesser quelqu’un pour la première fois.

Présentez votre démission, Monsieur le Président, ou organisez un référendum de confiance. Si le peuple ne croit pas que vous avez été élu, vous devrez partir. Toutefois, cela ne signifie pas qu’en cas de démission, Artur Tovmasyan agira en tant que président de la république.

S’il s’avère que le peuple ne vous fait pas confiance, alors je partirai également".

Dans une interview accordée à « Artsakhpress », Lusine Avanesyan, porte-parole du président de la République d’Artsakh, a déclaré, en réponse à la déclaration du président de l’Assemblée nationale, Artur Tovmasyan, lors de la session plénière de l’Assemblée nationale qui s’est tenue le 18 mai : « Arthur Tovmasyan a proposé que le président de la République d’Artsakh soit remplacé par le président de l’Assemblée nationale. Arthur Tovmasyan a proposé au président de la République de créer un comité de défense de l’État et d’y inclure Ruben Vardanyan et Samvel Babayan. Selon M. Tovmasyan, si ce modèle ne fonctionne pas, le président devrait soit présenter une lettre de démission, soit soumettre un vote de confiance. »Je dois noter que depuis le 15 mai, le président a entamé des réunions et des discussions avec les cercles sociaux et politiques. Arayik Harutyunyan est prêt à écouter toutes les forces et tous les individus concernés par le sort de la République d’Artsakh, à discuter de toutes les propositions et de tous les plans. Le chef de l’État espère que de nouvelles opportunités de coopération seront créées dans une atmosphère de respect mutuel, qui servira les intérêts du peuple de la République d’Artsakh", a noté Lusine Avanesyan, ajoutant qu’à l’issue des consultations politiques, le président prendra les décisions appropriées, qui seront dûment communiquées au public.