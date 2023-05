L’Arménie va nommer un attaché de défense en Inde

Le gouvernement arménien a décidé jeudi de nommer un attaché de défense à son ambassade en Inde, citant l’approfondissement des liens militaires entre les deux pays.

Un communiqué du gouvernement a attribué cette décision au « vif intérêt manifesté ces derniers temps par les structures étatiques, les organisations privées et les entreprises du complexe militaro-industriel à l’égard de la coopération bilatérale ».

L’attaché militaire arménien à New Delhi sera chargé de coordonner les programmes de défense indiens et arméniens en cours et d’en proposer de nouveaux.

Cette décision fait suite à une série de contrats de défense signés par Erevan avec des fabricants d’armes indiens l’année dernière.

L’Arménie aurait notamment acheté pour 245 millions de dollars de systèmes de roquettes à lancement multiple, de roquettes antichars et de munitions. Le ministre de la défense, Suren Papikian, a exploré la possibilité de conclure d’autres accords de ce type lors de sa visite en Inde en octobre.

Les médias indiens ont ensuite rapporté que les deux parties avaient signé en novembre un accord de 155 millions de dollars portant sur la fourniture à l’armée arménienne d’obusiers automoteurs indiens de 155 millimètres dans les années à venir. Erevan n’a pas non plus confirmé officiellement cette information.

Ces accords pourraient compromettre le statut de la Russie en tant que principal fournisseur d’armes et de munitions de l’Arménie. Dans une référence apparente à Moscou, le premier ministre Nikol Pashinian s’est plaint en septembre dernier que « nos alliés » n’avaient pas livré d’armes à l’Arménie malgré les contrats signés avec eux au cours des deux dernières années.

Le secrétaire du Conseil de sécurité, Armen Grigorian, a lui aussi déclaré au début du mois que « nous ne recevons pas ce que nous avons commandé à la Russie et ce que nous avons payé ». Mais lui non plus n’est pas entré dans les détails.