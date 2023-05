Le Kazakhstan dément aider la Russie à contourner les sanctions occidentales

Le Kazakhstan, plus grande économie d’Asie centrale, s’est défendu jeudi d’aider son allié russe à

contourner les sanctions occidentales, malgré la forte hausse de réexportations en Russie, via des pays tiers, de biens utilisables par Moscou pour son complexe militaro-industriel.

« Nous ne permettrons pas que le territoire de notre pays et nos entreprises soient utilisés pour contourner les sanctions » imposées à la Russie après son invasion de l’...