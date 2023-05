L’opposant Kiliçdaroglu hausse le ton sur les réfugiés

Kemal Kiliçdaroglu, qui défiera Recep Tayyip Erdogan le 28 mai lors du second tour de l’élection présidentielle turque, a durci le ton jeudi sur les questions des réfugiés et du terrorisme dans un appel du pied à l’électorat nationaliste.

« Je ne me suis jamais assis à une table avec des organisations terroristes et je ne le ferai jamais », a lancé le candidat de l’alliance de l’opposition à Ankara pour sa première prise de parole en public depuis le premier tour du 14...