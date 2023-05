La mère d’un soldat arménien tué lors de la guerre du Karabagh détenue pour une tentative présumée d’enlèvement du fils de Pachinian

La mère de l’un des quelque 4 000 soldats arméniens tués durant les six semaines de la guerre meurtrière qui opposa les Arméniens au Azéris au Karabagh l’automne 2020 a été arrêtée et placée en détention pour menaces présumées sur la personne du fils du premier ministre arménien Nikol Pachinian, un chef d’accusation aggravé par une suspicion d’enlèvement. Selon le Comité d’enquête d’Arménie, Ashot Pachinian prétend que cette mère de soldat, Gayane Hakobian, l’aurait fait entrer de force dans sa voiture alors qu’il croisait sa route et celle de plusieurs autres parents de soldats tués pendant la guerre dans une rue de Erevan mercredi 17 mai. Le fils Pachinian aurait confié aux enquêteurs que Hakobian “avait eu un comportement inapproprié ” alors qu’elle s’exprimait sur les pertes arméniennes subies durant la guerre tout en le conduisant jusqu’au cimetière militaire de Yerablur où reposent la plupart des soldats tués durant la guerre. Le jeune homme serait parvenu à sauter de la voiture mais sera heurté peu après par un autre véhicule transportant plusieurs autres parents de soldats tués, précise l’instance judiciaire dans un communiqué relatif à l’incident et à la plainte qu’il a occasionnée. Hakobian a été conduite dans un poste de police de Erevan avec trois autres parents de soldats. Ces derniers seront libérés, mais Hakobian sera placée en détention dans la soirée de mercredi, dans le cadre d’une procédure d’enquête préliminaire portant éventuellement sur une tentative de kidnapping, selon le communiqué du Comité d’enquête. Selon la législation arménienne, le Comité doit inculper officiellement l’accusée ou la libérer d’ici samedi. Elle était toujours en détention dans la soirée de jeudi. L’avocat de Hakobian, Vahan Hovannisian, a catégoriquement rejeté les accusations de kidnapping, en affirmant qu’aucune preuve ne venait les étayer. Hovannisian a demandé une confrontation entre sa cliente et Pachinian Jr., qu’il souhaiterait voir soumis à un interrogatoire commun. L’avocat a aussi révélé que Hakobian avait entamé une grève de la faim, malgré ses nombreux problèmes de santé. Ashot Pachinian, pour sa part, n’était pas joignable et n’a pas répondu aux questions des journalistes. Il souffre de blessures à la jambe infligées durant cet incident, selon le quotidien Haykakan Jamanak, qui est contrôlé par la famille du premier ministre arménien. Par ailleurs, un groupe d’autres parents de soldats tués durant la guerre s’est rassemblé devant le lieu de détention de Hakobian à Erevan, pour lui exprimer son soutien. “Comment une femme, qui a donné la vie à un héros, pourrait-elle faire usage de la force contre un jeune homme de 23 ans, ou lui tenir des propos désobligeants ?”, s’est interrogé l’un des manifestants, Vahid Sahakian, devant les journalistes. “Je pense qu’ils ont monté l’affaire de toutes pièces pour nous forcer à nous taire ”, a-t-il ajouté en concluant : “Mais ils ne pourront nous faire taire car notre combat est juste ”. La femme placée en détention ainsi que plusieurs dizaines d’autres parents accusent Nikol Pachinian d’être responsable de la mort de leurs fils, ainsi que des 3 800 autres soldats arméniens au moins qui ont été tués au combat. Ils ont créé une organisation non-gouvernementale, baptisée l’appel des fils, qui milite pour que des poursuites soient engagées contre le premier ministre sur la base de ces charges. En septembre 2022, ces mêmes parents s’étaient rassemblés devant l’entrée principale du Panthéon militaire de Yerablur pour empêcher Pachinian de déposer une gerbe en mémoire des soldats tués à l’occasion du jour de l’indépendance de l’Arménie. La police anti-émeutes avait dispersé violemment les manifestants. Au moins 37 d’entre eux avaient été interpellés, emmenés de force dans des fourgon de la police et placés en détention. Les images de ces brutalités policières avaient suscité une vive indignation dans le pays. Les groupes civiques arméniens avaient condamné avec vigueur l’usage de la force contre des personnes accablées qui plus est par la perte d’êtres chers et demandé la démission de Vahe Ghazarian, qui était à l’époque le chef de la police nationale. Bien au contraire, il sera promu par Pachinian en janvier au tout nouveau poste de ministre de l’intérieur. Ghazarian avait ordonné une enquête interne sur les agissements de ses officiers de police à Yerablur. Aucun d’entre eux n’a été révoqué ni même astreint à des mesures disciplinaires. Le Comité d’enquête n’a pas davantage jugé utile de poursuivre les policiers dans le cadre d’une enquête distincte, lancée après l’incident de Yerablur.