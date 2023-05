L’opposition arménienne met en garde Pachinian après ses déclarations relatives à la reconnaissance de l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan

Un peu plus d’un an après son dernier bras de fer avec le premier ministre arménien Nikol Pachinian, dont elle avait tenté en vain d’obtenir la démission par une campagne de manifestations quasi quotidiennes mais finalement peu suivies à Erevan, l’opposition arménienne met à nouveau en garde le gouvernement arménien, dont elle n’a cessé de dénoncer la politique jugée trop concessive à l’égard de l’Azerbaïdjan depuis la défaite dans la guerre du Karabagh de l’automne 2020. Et de fait, depuis lors, l’évolution du difficile dialogue entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan semble justifier les craintes et analyses de l’opposition arménienne quant à la capacité ou la volonté du gouvernement de Pachinian de s’engager plus activement dans la défense des Arméniens du Karabagh. En avril 2022, Pachinian avait suscité une levée de boucliers dans le pays en déclarant que la pression internationale étant trop forte, il fallait « baisser la barre » sur la question du statut du Haut-Karabagh et reconnaître l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan, à l’issue d’une rencontre avec le président azéri Ilham Aliev sous l’égide de l’Union européenne, qui s’était engouffrée dans le vide créé au Sud Caucase par une Russie isolée et accaparée par la guerre qu’elle venait de déclencher en Ukraine pour prendre l’initiative dans le processus de paix arméno-azéri. Plusieurs semaines de mobilisation de l’opposition arménienne, qui accusait Pachinian de lâcher le Karabagh, n’avaient pas fait fléchir le premier ministre arménien qui s’abstiendra depuis d’évoquer le droit à l’autodétermination des Arméniens du Karabagh, préférant appeler au respect de leurs droits et sécurité éventuellement dans le cadre de l’Azerbaïdjan, qui les bafouait pourtant ouvertement en imposant le 12 décembre, un blocus toujours en vigueur depuis. Les dernières déclarations de Pachinian, qui confirmait sa volonté de reconnaître l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan dans ses frontières de l’es-URSS, avec ses 86 600 km², en échange de la reconnaissance par Bakou de l’intégrité territoriale d’une Arménie limitée aux 29800 km² qui lui avaient été concédés à l’époque soviétique, cette fois encore à l’issue d’une nouvelle rencontre avec Aliev dimanche 13 mai à Bruxelles sous l’égide de l’UE ne sont pas de nature rassurer l’opposition, qui accuse le gouvernement arménien d’avoir tiré un trait sur le Karabagh arménien. jeudi 18 mai, l’opposition arménienne et les principales formations politiques du Haut-Karabagh ont adressé une claire mise en garde à Pachinian, qu’elles entendent dissuader de reconnaître la souveraineté de l’Azerbaïdjan sur le Karabagh au détour d’un traité de paix arméno-azéri dont on a dit à Bruxelles qu’il était en bonne voie. La superficie de l’Azerbaïdjan telle que Pachinian s’est dit prêt à la reconnaître à Bruxelles, correspond au km² près à celle qu’elle avait durant la période soviétique, soit incluant la région autonome du Haut-Karabagh arménien, dont le premier ministre arménien serait donc disposé à accepter qu’il soit placé sous le contrôle de Bakou, selon ses opposants. “Tout texte négocié par lequel les autorités arméniennes accepteraient que l’Artsakh fasse partie de l’Azerbaïdjan, ignorant son droit à l’autodétermination, serait dénué de bases légales”, indique une déclaration commune publiée par une trentaine de formations politiques, dont les principales forces d’opposition de l’Arménie et les cinq partis représentés au Parlement du Karabagh. “Nikol Pachinian … n’a aucune autorité pour conclure de tels accords et mesures concernant les négociations autour de l’Artsakh et le règlement du conflit arméno-azéri ”, poursuit le communiqué. Les signataires de ce texte commun précisent qu’un tel accord irait à l’encontre des lois de l’Arménie et du droit à l’autodétermination du Karabagh que les Etats-Unis, la Russie et la France avaient reconnus dans les plans de paix élaborés en commun avant la guerre de 2020. Pachinian renierait ainsi un engagement majeur qu’il avait pris durant la campagne électorale pour les législatives anticipées de juin 2021, qui devaient le reconduire au pouvoir en Arménie, ajoute le communiqué. Artur Khachatrian, un député de l’opposition arménienne, a mis l’accent sur un texte législatif de 1992 qui interdit à tout gouvernement arménien de signer quelque document désignant le Karabagh comme un territoire de l’Azerbaïdjan. “Le peuple se soulèvera et ne le laissera pas faire ce qu’il veut ”, a mis en garde Khachatrian, cité par le Service arménien de RFE/RL. Les alliés politiques de Pachinian, pour leur part, ont balayé du revers de la main les craintes et mises en garde de l’opposition. Artur Hovannisian, un député du parti Contrat civil au pouvoir, a affirmé que la reconnaissance par l’Arménie de la souveraineté de l’Azerbaïdjan sur le Karabagh n’était pas en contradiction avec l’autodétermination des Arméniens du Karabagh. “Cela ne signifie pas que le peuple de l’Artsakh ne pourra plus lutter pour son droit à l’autodétermination ”, a fait valoir Hovannisian.