L’ouverture de la route reliant l’Artsakh à l’Arménie est une nécessité absolue affirme Samantha Power

L’ouverture de la route reliant l’Artsakh à l’Arménie est une nécessité absolue. C’est ce qu’a déclaré Samantha Power, le chef de l’Agence américaine pour le développement international, répondant à la question de Brad Sherman lors de l’audition du Comité des relations étrangères de la Chambre des représentants. Le membre du Congrès s’est demandé si le blocus de l’Artsakh par l’USAID pouvait être qualifié de crise, et ce que l’agence pouvait faire pour aider le peuple de l’Artsakh.

Samantha Power a rappelé que l’organisation partenaire fournissant une aide humanitaire à l’Artsakh est le Comité international de la Croix-Rouge, dont les ambulances ont eu du mal à entrer dans le Haut-Karabakh hier. Selon S. Power, l’Artsakh ne devrait pas dépendre des convois humanitaires, et l’ouverture de la route est un impératif incontestable.

Le membre du Congrès américain, Chris Smith, a également évoqué le blocus en cours de 120 000 personnes en Artsakh par l’Azerbaïdjan et l’aide humanitaire des États-Unis.

Samantha Power a affirmé que la nourriture devrait atteindre la région via les routes commerciales, mais que cela n’est pas possible en raison des barrages routiers et des points de contrôle, de sorte que l’aide est acheminée par les troupes de maintien de la paix russes et le CICR lorsque cela est possible.

La responsable de l’USAID a également rappelé que deux missions ont été envoyées en Artsakh et a appelé l’ONU à envoyer une mission inter-agences dans la région pour évaluer la situation. Source News.am

Krikor Amirzayan