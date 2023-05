Un poste d’attaché militaire sera créé à l’ambassade d’Arménie en Inde

Un poste d’attaché militaire auprès de l’Ambassade d’Arménie en Inde sera créé. La décision fut prise à l’occasion de la lecture de la liste des problèmes non signalés, et qui fut approuvée lors de la session du gouvernement.

Il est à noter que l’attaché militaire de la République d’Arménie en Inde sera installé dans le bâtiment de l’ambassade de la République d’Arménie à New Delhi. Erévan et New Delhi ont de très bonnes relations diplomatiques. L’Arménie a également fait part en octobre dernier de l’acquisition d’armes à l’Inde pour une valeur de 130 millions de dollars.

Krikor Amirzayan