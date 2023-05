La Collection des œuvres du compositeur Vardapet Komitas inscrite au Registre international de la Mémoire du monde

Le 18 mai 2023, le Conseil exécutif de l’UNESCO a décidé à l’unanimité d’inscrire la Collection des œuvres du compositeur Vardapet Komitas au Registre international de la Mémoire du monde.

Ainsi, un quatrième prestigieux patrimoine documentaire arménien a trouvé sa place au Registre international de la Mémoire du monde, aux côtés de la collection de manuscrits anciens du Matenadaran Mesrop Mashtots, de la première observation de Byurakan (FBS ou observation de Markarian) et de la collection de partitions manuscrites et de musiques de films du compositeur Aram Khatchatourian.

Information

Le Registre international de la Mémoire du monde représente le patrimoine documentaire, qui comprend les documents, manuscrits, matériels audiovisuels et collections de bibliothèques et archives qui ont été reconnus comme incarnant des valeurs d’une importance exceptionnelle et doivent être certifiés et préservés pour l’humanité.

