La compagnie aérienne FlyOne Armenia a lancé des vols Erévan-Düsseldorf-Erévan

La compagnie aérienne arménienne FlyOne Armenia a commencé ses vols réguliers sur la liaison Erévan-Düsseldorf-Erévan à partir de ce jeudi 18 mai. Les vols entre l’Arménie et l’Allemagne (Erévan et Düsseldorf) seront opérés avec une fréquence de 2 vols par semaine, tous les jeudis et dimanches. Information de l’Aéroport international Armenia d’Erévan.

Krikor Amirzayan