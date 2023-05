Russie, le partenaire stratégique de l’Arménie accusée par les médias arméniens de pas livrer les armes commandées par l’Arménie

Le vice-ministre arménien des Affaires étrangères, Mnatsakan Safaryan, a déclaré il y a quelques jours que les armes achetées à la Russie n’étaient pas parvenues en Arménie et que les travaux dans ce sens se poursuivaient. Un peu plus tôt, c’est le secrétaire du Conseil de sécurité d’Arménie, Armen Grigoryan, qui dans une interview qui fit sensation affirmait que l’Arménie ne reçoit pas de la Russie les armes qu’elle a commandées et payées. Après les missiles défiant tous les systèmes de radars Iskander M livrés à l’Arménie par la Russie, missiles dont la charge explosive était semble-t-il bridée et ne fonctionnaient pas pleinement lors de la guerre de 44 jours en Artsakh et les 3 avions de chasse Sukhoï 30SM livrés par Moscou à Erévan…sans les missiles, les médias arméniens se posent aujourd’hui de nombreuses questions sur la Russie, le partenaire stratégique de l’Arménie…

Krikor Amirzayan