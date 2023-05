Les Jeux panarméniens visent à unir les Arméniens, l’unité arménienne affirme Ishkhan Zakaryan

Les VIIIe Jeux panarméniens auront lieu en août, pour lesquels un comité d’organisation a été créé il y a des mois par décision du gouvernement. Ishkhan Zakaryan, président du Comité mondial des Jeux panarméniens, dans une conversation avec « Armenpress », a affirmé que l’idée née il y a 25 ans est à travers le panarménisme, d’unir la force du monde arménien.

Ci-dessous l’interview accordée par Ishkhan Zakaryan à l’Armenpress.

Monsieur Ishkhan Zakaryan, dans la partie la plus animée de la capitale, la place de la République, de grandes bannières des Jeux panarméniens sont apparues sur l’ancien bâtiment du ministère des Affaires étrangères. A quelle étape en est l’organisation de l’événement ?

. Ishkhan Zakaryan : Comme vous le savez, les VIIIes Jeux Pan-Arméniens auront lieu en août, un comité d’organisation a été créé il y a des mois par décision du Gouvernement. Trois séances ont été réalisées, des consignes ont été données. Après cela, la réunion du Comité Mondial des Jeux Pan-Arméniens a eu lieu, au cours de laquelle de nombreuses questions ont été discutées. Bref, un énorme travail a été fait, il reste encore du travail à faire. De nouvelles questions surgissent, de nouveaux problèmes. Mais tous seront résolus, aucune difficulté ne nous fait peur, nous aurons de très bons et très importants matchs de sport.

Quelle est l’opportunité d’organiser un tel événement dans ces conditions difficiles et mitigées ? N’y a-t-il pas une peur de ne pas être perçu par le public ?

Ishakhan Zakaryan : C’est dans les moments difficiles que cette idée est plus importante, c’est dans les moments difficiles que le panarménisme prend de l’importance. Même dans les moments difficiles, il ne faut pas avoir peur et prendre la responsabilité de faire une bonne action, une action difficile, une action importante. Dans les moments calmes et faciles, celui qui le dit le fera. Nous parlons de rassemblement, d’unité arménienne. C’est exactement ce qu’il vise. Cela va être de grandes vacances avec de nombreuses couches profondes.

- Y a-t-il une caractéristique par laquelle ces jeux pan-arméniens seront différents des précédents ?

Ishkhan Zakaryan : Bien sûr, il y a des différences en raison de la situation dans le monde, de la situation dans la région, du blocus de l’Artsakh et d’autres complications. Bien sûr, il était possible de croiser les mains et de ne rien faire. Mais nous étions d’avis sans équivoque que, tout en comprenant très bien toutes ces difficultés, les 8es Jeux Pan-Arméniens devaient avoir lieu. Ce point de vue a été soutenu par le Comité Mondial des Jeux Pan-Arméniens, par décision du gouvernement de la République d’Arménie, un comité d’organisation a été créé et les travaux ont commencé.

Nous augmenterons la géographie des jeux. Par exemple, en Asie centrale, nous avons de bonnes communautés, mais elles n’étaient pas impliquées auparavant. Je suis allé dans des pays d’Asie centrale, j’ai rencontré et négocié avec des Arméniens locaux, nous avons convenu de travailler ensemble. J’étais à Moscou, où j’ai eu d’importantes réunions avec le ministre des Sports de la Fédération de Russie, avec le chef du département des sports du gouvernement de Moscou. J’étais à Minsk, j’ai rencontré le ministre des Sports du Bélarus, j’ai eu des discussions détaillées avec notre ambassadeur. J’ai été à Paris, Hambourg, Istanbul, Téhéran. Des visites en Géorgie et dans les pays arabes sont également prévues dans un proche avenir. Nous ferons avancer le dossier. Je prédis la participation des communautés arméniennes de 3-4 autres États, qui jusque-là n’avaient pas participé aux Jeux panarméniens. Et le nombre total de participants devrait être supérieur à 5000. Je pense que l’ampleur et la couverture géographique de l’événement sont compréhensibles.

Cependant, quelle est l’idée derrière les Jeux Pan-Arméniens, quel est l’objectif principal de l’événement ?

Ishkhan Zakaryan : Le panarménianisme, la force du monde arménien était à la base de l’idée née il y a 25 ans. Les générations changent, des générations grandissent dans des pays étrangers, dans des milieux étrangers, qui ont du mal à maîtriser l’arménien, ou ne le maîtrisent pas du tout. Les liens sont coupés non seulement avec la patrie, mais aussi entre les communautés. Les Jeux panarméniens, à travers une grande fête sportive, c’est l’idée de l’unification de l’arménité, de la préservation arménienne, de l’arménité centrée sur l’Arménie. Aujourd’hui, il est difficile de trouver une idée plus politique, plus personnelle, avant tout privée.

Les précédents jeux panarméniens se sont déroulés en Artsakh, aujourd’hui l’Artsakh est assiégé. Les équipes d’Artsakh pourront-elles participer cette année ?

Ishkhan Zakaryan : Nous réfléchissons, nous travaillons dans ce sens, n’avançons pas. Je peux dire une chose avec certitude : l’Artsakh sera toujours au cœur du panarménisme, y compris les Jeux panarméniens.

Vous avez allumé le flambeau des jeux précédents en Cilicie historique, sur le Mont Musa, en 2015. Vous avez allumé la torche du 100e anniversaire du génocide à Van (île d’Akhtamar). Où sera allumée la torche de ces jeux ?

Ishkhan Zakaryan : On me pose le plus cette question. La réponse est une : attendez des surprises intéressantes ou, plus précisément, dépêchez-vous lentement.

Krikor Amirzayan