Nouveaux pourparlers entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan vendredi à Moscou

Les ministres des Affaires étrangères de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan se réuniront vendredi à Moscou pour des pourparlers de paix, en pleine flambée de tensions entre ces deux pays du Caucase malgré les efforts internationaux croissants de médiation. « Le 19 mai, Moscou accueillera une réunion tripartite et des réunions bilatérales séparées » entre les ministres des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov, de l’Arménie, Ararat Mirzoïan, et de l’Azerbaïdjan, Djeyhoun Baïramov, a déc...