Les avocats de Mourad Papazian demandent son retrait de la liste des personnes indésirables en Arménie

La première audience du procès intenté par Mourad Papazian contre les services de sécurité de l’Arméniequi l’ont placé dans la liste des personnes indésirables dans le pays a eu lieu hier au tribunal administratif d’Arménie, qui était placé sous la présidence du juge Mher Petrosyan. Ce membre du bureau mondial de la FRA avait été refoulé le 14 juillet 2022 d’Arménie, sans aucune explication de sa part. Seul le bureau du Premier ministre a communiqué sur le sujet, en indiquant à Armenpress, qu’il était interdit d’entrer en Arménie sur la base points « c » et « f » de l’article 8 de la loi de la RA « sur les étrangers ». « Cette personne fait partie de celles qui ont organisé une attaque contre le convoi de la délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre près de l’ambassade de la RA en France le 1er juin dernier. Diverses choses et objets ont été lancés en direction du convoi. La voiture portant le drapeau de l’État RA du Premier ministre a été attaquée et la situation n’a été surmontée que grâce aux efforts de la police et des forces de sécurité françaises. Des preuves en ont été publiées par divers médias et des vidéos sont également disponibles sur Internet. Non seulement la personne que vous avez mentionnée, mais aussi les participants actifs à l’attaque ont été interdits d’entrée en République d’Arménie. De plus, la République d’Arménie n’a aucune réserve à l’égard de tout participant à des actions pacifiques. Et les organisateurs et les participants des attaques ont été interdits d’entrée en République d’Arménie conformément à la loi », a déclaré le bureau du Premier ministre. Des accusations contestées par Mourad Papazian, qui nie son implication dans l’organisation de cette manifestation ainsi que sa présence, laquelle n’est d’ailleurs corroborée par aucune image ni vidéo, contrairement à ce qu’affirme le NSS.

Avant de passer à l’examen à proprement dit de la plainte, le tribunal a procédé à l’identification des parties et s’est prononcé sur la demande de huis clos présentée par le NNS, justifiée selon lui par le secret d’Etat. Une requête rejetée par le tribunal, qui a autorisé la presse à couvrir les audiences, sous réserve que les représentants du NSS ne soient pas filmés. A suivre...